민주당 김윤덕 국회의원 ‘2023년 새만금 세계잼버리’ 공동위원장 취임

‘조직위’ 출범 여가부 장관과 공동 조직위원장 맡아

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 김윤덕(더불어 민주당 전주시 갑)의원이 2일 서울 신라호텔에서 열린 ‘2023 새만금 세계스카우트잼버리 조직위원회 창립총회’에서 이종옥 여성가족부 장관과 공동 조직 위원장으로 선임됐다.

김 의원에 따르면 이날 창립총회는 ‘코로나19’의 여파로 당초 행사 계획보다 대폭 축소된 규모로 열렸으며, 김윤덕 신임 조직위원장 외에도 송하진 전북도지사가 집행위원장으로 선임됐다.

김 조직 위원장은 이날 수락 연설에서 “언제나 스카우트 이념으로 하나가 돼 온 세계 스카우트 연맹 대원, 지도자 여러분과 전북 도민 여러분께 진심으로 감사하다”며 “세계 스카우트 잼버리 개최지인 전라북도의 경제, 문화가 더 활성화돼 지금보다 더욱 발전하는 계기가 되기를 희망한다”고 밝혔다.

한편 ‘2023 새만금 세계 스카우트 잼버리 지원 특별법’에 따라 이뤄진 이날 창립 총회에서 그동안 미뤄져 왔던 조직위원회의 정관과 규정은 물론 부문별 사업 계획에 대한 논의도 진행돼 잼버리 준비가 본격화될 전망이다.

