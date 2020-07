[아시아경제 이민우 기자] 효성ITX 효성ITX 094280 | 코스피 증권정보 현재가 19,200 전일대비 300 등락률 +1.59% 거래량 17,621 전일가 18,900 2020.07.02 10:50 장중(20분지연) close 는 현대캐피탈과 309억원 규모의 고객상담 업무위탁 계약을 체결했다고 2일 공시했다. 계약 기간은 올해 7월1일부터 2023년 6월30일까지다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr