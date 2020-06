무협, '러시아 유망시장 진출 온라인 컨설팅' 개최

[아시아경제 황윤주 기자] 한국무역협회는 1일 삼성동 코엑스에서 '러시아 유망시장 진출 온라인 컨설팅'을 개최했다.

이날 행사에는 화장품, 식품 분야 및 물류 전문가 4명이 러시아 현지에서 온라인으로 우리 기업 19개사에게 1대1 컨설팅을 진행했다.

극동지역 식품 시장 컨설팅을 담당한 루스이코노믹의 전명수 대표는 "코로나19로 집콕 문화가 성행하면서 전자상거래 시장이 빠르게 성장하고 있다"면서 "온라인 쇼핑몰 입점과 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 온라인 마케팅으로 러시아 시장을 공략해야 한다"고 강조했다.

러시아인 대상 한국 화장품 소개 유튜브 채널 '보냐의 파우치'를 운영하는 김보현 대표, CJ의 비비고 등 한국 식품 러시아 마케팅 전문 러스코리아 박다훈 대표 등도 컨설팅에 참여했다.

한편, 무역협회는 올해 한-러 수교 30주년을 맞아 지난 6월 개최한 러시아·신북방 지식재산 대응 온라인 세미나에 이어 오늘 1대1 컨설팅, 10일에는 러시아 IT기업 얀덱스와의 스타트업 1대1 밋업 행사까지 ‘러시아 비즈니스 더 넥스트 스텝(the next step)’ 시리즈 행사를 개최하고 있다.

