300mm 폭우에 강원 피해 속출…20대 남성 실종돼 수색 중

강원소방 안전조치 42건…빗길에 버스도 미끄러져

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 어젯밤부터 강원지역에 300㎜에 달하는 폭우가 쏟아지면서 곳곳에서 비 피해가 속출하고 있다.

강원도소방본부는 30일 오후 4시까지 주택과 도로 침수, 나무 전도, 토사 유출 등 피해 신고 42건을 접수했다.

비 피해는 강릉 15건, 양양 9건, 속초 5건 등 동해안에서 주로 발생했다.

강원소방은 오전 11시께 양양군 서면 한 펜션 뒷산에서 토사가 유출돼 안전조치했고, 비슷한 시각 양양읍 월리에서는 비바람에 떠밀려온 이물질이 하수구를 막으면서 도로에 물이 고여 이물질을 제거했다.

강릉에서는 오전 8시 19분께 포남동 수협바다마트 지하가 침수돼 빗물 10t을 빼냈고, 오전 8시 34분께 두산동에서는 도로에 소나무가 전도돼 안전 조치했다.

강릉지역에는 주택과 도로뿐 아니라 농경지까지 물바다로 변하는 등 44건의 재산피해가 발생했다.

오전 10시께 강릉시 연곡면에서는 20대 남성이 집을 나간 뒤 들어오지 않고 있다는 신고가 접수돼 소방과 경찰 등이 수색 작업을 벌이고 있다.

또 내륙에서도 오전 11시 28분께 홍천군 내촌면 도관리에서는 나무가 주택 지붕 위로 쓰러졌고, 오전 11시 1분께 인제군 북면 원통리에서 쓰러진 나무가 전선을 덮치는 등 피해가 잇따랐다.

오전 7시 49분께 횡성군 갑천면에서는 시내버스가 빗길에 미끄러지면서 가드레일을 들이받아 승객 5명이 다쳤다.

기상청은 오늘 밤비가 내리고 그치기를 지속하다가 내일(1일) 아침까지 비가 내리겠다고 예보했다.

내일 오전 9시까지 예상 강수량은 영동 50∼150㎜, 영서 20∼60㎜이며, 영동중북부에는 300㎜가 넘게 내리는 곳이 있겠다.

