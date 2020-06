[아시아경제 김민영 기자] 중국의 홍콩 국가보안법(홍콩보안법)이 통과한 30일(현지시간) 캐리 람 홍콩 행정장관이 "어떠한 중앙 정부도 국가 안보와 권력에 대한 위협을 외면할 수 없다"고 주장했다.

람 장관은 이날 유엔 제네바사무소에서 개막한 제44차 유엔 인권이사회에서 화상 연설을 통해 이같이 밝혔다.

람 장관은 홍콩 보안법을 둘러싼 긴장이 고조되고 있으나 홍콩이 정치적 폭풍을 극복하고 안정을 되찾을 것이라는 희망을 품고 있다고 했다.

그러면서 국제 사회가 중국의 국가안보 수호 권리를 존중해야 한다고도 했다.

이날 중국 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회는 홍콩보안법을 만장일치로 통과시켰다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr