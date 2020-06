목포교육지원청, 학생 확진자 발생 대비 ‘다중이용시설’ 점검

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 목포교육지원청은 다중이용시설 이용 점검 및 생활지도를 위해 전남도교육청 및 학교전담경찰관 등과 함께 합동 점검을 실시했다고 30일 밝혔다.

이번 점검은 목포 관내 중학교 학생 확진자 발생에 따라 학생들이 많이 활동하는 다중이용시설 위생 실태를 점검하고 협조를 부탁하는 방식으로 진행했다.

오락실을 운영하는 한 관계자는 “코로나19 발생 이후 생활 속 거리두기에서도 출입하는 모두의 인적사항을 기록하고, 하루에도 수차례 소독을 실시하고 있다”며 “방역 및 학생 생활지도에 적극 협조하겠다”고 말했다.

김재점 교육장은 “비상상황 발생에 따라 다중이용시설과 주변의 업소들에서 방역과 생활지도를 위해 적극 협조해주신 것에 깊이 감사드린다”며 “코로나19 확산 방지를 위해 민관이 함께 최선을 다하자”고 당부했다.

목포교육지원청은 내달 3일까지 학교 단위로 교외생활지도 집중 운영 기간을 둬 학교 주변을 점검하고, 다중이용시설 등 특별 합동 교외생활지도를 함께 실시할 예정이다.

