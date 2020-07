[드링킷] 예술과 술을 동시에! 종합예술 데이트코스

한 장소에서 식사와 문화예술을 모두 즐길 수 있다?

전시회 들렸다가, 카페에서 차 한잔 하다가 또 맛집에서 밥을 먹고, 마지막으로 술집까지 찾아가야 하는 복잡한 데이트 코스는 이제 그만. 한 장소에서 머물면서 식사부터 문화예술 즐기기까지 모든 것을 누릴 수 있는 곳을 소개한다. 심지어 술까지 한 번에 즐길 수 있다니. 매번 똑같은 데이트 코스가 지겹다면 이 복합문화 공간을 주목하자.

사운즈한남

사운즈한남은 상가 · 오피스 · 주거공간이 결합된 복합공간으로 도심 속 ‘어반리조트’ 휴양지 컨셉을 가진 특별한 복합문화공간이다. 실제로 한가운데에 마련되어 있는 벤치에서 쉬고 있는 여유로운 사람들의 모습을 보고 있노라면 저절로 힐링하는 느낌이 든다. 입구로 들어서면 보이는 마당을 중심으로 식당, 카페, 서점, 음악감상실, 꽃집, 편의점 등이 다양한 문화 시설들이 있다. 입구가 여러 곳이라 어디로 들어가느냐에 따라 공간이 달라지는 신비한 구조로 이루어져 있다. 실내와 실외의 적절한 조화로 사계절 내내 데이트 코스로 즐기기 좋은 곳이다.

'사운즈한남' 즐기는 법

먼저, '카페 콰르텟'에서 신선한 빵과 커피를 즐긴 후, 서점 '스틸북스'에 들려서 느긋하게 앉아 책들을 구경해보자. 지루한 일상으로 딱딱하게 굳은 뇌가 말랑해지도록 외국에서 공수한 디자인 서적을 읽어보는 것은 어떨까. 저녁에는 식당 '일호식'에서 상큼함을 더한 제철 매실 절임과 담백한 양지 사태 수육 등 맛있는 식사를 즐겨보자. 해가 모두 지고 난 뒤에는, 바 '라스트 페이지'에 들려서 와인 한 잔과 함께 달콤한 디저트로 끝나가는 하루의 아쉬움을 달래주자. 라스트 페이지에서만 볼 수 있는 와인잔 낙서는 인증샷 찍기에 안성맞춤이다.

성수연방

카페, 맛집, 편집샵, 서점이 한곳에 모여있는 복합문화공간 성수연방은 현재 성수동에서 가장 인기있는 '핫플레이스' 중에 하나다. 1970년대의 공장을 리모델링하여 규모가 넓고 층고가 높아서 탁 트인 느낌을 주는데, 수용인원도 넉넉해서 연인 뿐 아니라 친구들과도 즐기기도 좋다. 총 3층으로 구성되어 있는데, 1층에는 편집샵과 레스토랑, 2층에는 서점이, 3층에는 카페와 테라스가 있다. 빨간 벽돌로 온통 둘러쌓여 있어서 외국에 놀러 온 느낌마저 준다. 사운즈 한남과 마찬가지로 실내와 실외 공간이 적절히 조화로워서 사계절 내내 가도 좋다.

'성수연방' 즐기는 법

먼저, 1층에 있는 라이프스타일 편집샵 '띵굴'에서 우리 집에 어울릴 만한 가구와 식기들을 둘러보고, 서점 아크앤북에 들러 책을 구경하자. 카페 '천상가옥'에서는 푸릇푸릇 한 식물들과 함께 커피 한 잔의 여유를 느끼기 좋다. 다시 1층으로 내려와서 피자나 만두를 파는 식당 중 마음에 든 메뉴를 골라서 저녁을 즐길 수도 있다.

성수연방에는 브루어리도 입점해 있어 술 한 잔 마시기에도 제격. 인도인 사장님과 독일인 브루어가 운영하는 '자파 브루어리'는 맥주와 인도 음식의 페어링이 기가 막히다고 하니, 해가 다 진 저녁에 야외 테라스에서 맥주 한 잔으로 한 주의 스트레스를 날려보자.

