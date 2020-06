우리다문화장학재단, 장학생 430명에 6억3000만원 지원

[아시아경제 김효진 기자] 우리금융그룹 우리다문화장학재단은 30일 서울 중구 우리은행 본점에서 '2020년 우리다문화장학재단 장학금 전달식'을 갖고 장학생 430명에게 총 6억3000만원의 장학금을 지원했다고 밝혔다.

이번 장학금 전달식에는 손태승 우리금융 회장 겸 우리다문화장학재단 이사장과 임원진 및 장학생 대표가 참석했다.

올해는 어려운 가정환경 속에서도 모범적인 학교생활을 하고 있는 36개국 다문화학생 330명을 장학생으로 선발했으며, 초등학생부터 대학생까지 부문별로 60만원부터 500만원의 장학금을 지원했다.

특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 매출이 하락한 소상공인을 지원하기 위해 소상공인 자녀 100명을 추가 선발해 각 50만원의 특별 장학금도 지원했다. 장학금은 학비 및 교재구입, 특기재능 성장을 위한 비용으로 사용이 가능하다.

이날 행사에서는 '우리다문화오케스트라' 단원들이 축하의 마음을 담은 연주를 선보였으며, 재단 출신으로 한의사의 꿈을 이룬 박은영 장학생과 교사 이명철 장학생의 사례가 영상으로 소개됐다.

손태승 이사장은"뚜렷한 목표와 꿈을 가진 우수한 인재들을 장학생으로 선발할 수 있어서 매우 기쁘다"며 "우리 사회의 희망인 미래인재들을 육성하는데 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

우리다문화장학재단은 2012년 우리은행 등 우리금융 그룹사가 200억원을 출연해 설립한 공익재단으로, 매년 장학생을 선발해 현재까지 총 4170명에게 약 38억원의 장학금을 지원했다.

지난 5월에는 학교급식 중단으로 식사 해결이 어려운 취약계층 아동을 위한 배달앱 식사 쿠폰을 지원하는 등 코로나19 극복을 위한 지원도 하고 있다.

