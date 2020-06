현대차, '국민 SUV' 부분변경 싼타페 출시…디젤 3122만원부터

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차의 중형 스포츠유틸리티차량(SUV) 싼타페가 2년만에 부분변경 모델로 돌아왔다. 30일 디지털 언박싱으로 공개된 '더 뉴 싼타페'는 신규 플랫폼ㆍ파워트레인을 적용해 공간 활용성과 주행 능력을 개선하며 신차급 변화를 시도했다.

이날 현대차는 공식 홈페이지와 유튜브 등 온라인 채널을 통해 '디지털 언박싱' 행사를 개최하고 4세대 싼타페의 부분변경 모델을 공개했다. 강인한 디자인과 신규 플랫폼 및 파워트레인을 적용한 더 뉴 싼타페는 오는 7월 1일부터 공식 판매를 시작한다.

더 뉴 싼타페 디젤 2.2의 트림별 판매 가격은 프리미엄 3122만원, 프레스티지 3514만원, 캘리그래피 3986만원이다.

◆ 현대차 DNA '센슈어스 스포티니스'로 디자인 업그레이드

현대차는 기존 싼타페 디자인에 현대차 디자인 정체성 ‘센슈어스 스포티니스’를 적용해 고급스럽고 강인한 더 뉴 싼타페의 디자인을 완성했다.

외장 디자인은 날카로운 '독수리의 눈(Eagle's eye)'을 콘셉트로 한 헤드램프와 일체형인 라디에이터 그릴과 수직의 T자형 주간주행등을 독창적으로 대비시킨 전면부가 눈길을 끈다. 측면부는 전면부터 후면부까지 이어지는 사이드 캐릭터 라인이 세련미를 더하고, 후면부는 얇고 길어진 LED 리어 램프, 하단 반사판, 차량 하부를 보호하는 후면 스키드 플레이트의 삼중 가로줄이 안정감을 준다.

실내 디자인은 고급스러운 감성에 직관성을 더한 사용자 중심의 구조로 완성됐다. 높아진 센터 콘솔은 크래시 패드부터 센터페시아, 콘솔박스까지 끊김없이 이어지면서 운전자를 고급스럽게 감싸는 느낌을 준다. 동급 최고 수준의 12.3인치 풀 LCD 클러스터(계기판)와 10.25인치 내비게이션의 인포테인먼트 시스템은 운전자의 시인성을 높인다.

◆ 신규 플랫폼·파워트레인 적용 '신의 한 수'

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 98,500 전일대비 800 등락률 +0.82% 거래량 432,078 전일가 97,700 2020.06.30 11:58 장중(20분지연) close 는 더 뉴 싼타페에 차세대 플랫폼을 신규 적용하고 공간활용성을 강화했다. 기존 싼타페 대비 전장이 15㎜, 2열 레그룸이 34㎜ 늘어나 실거주성이 개선됐으며 2열 후방 화물 용량은 기존 대비 9ℓ(625ℓ→634ℓ) 증가해 골프백 4개가 들어갈 정도의 넉넉한 공간감을 갖췄다.

더 뉴 싼타페에는 현대차 SUV 최초로 차세대 파워트레인 '스마트스트림 D 2.2' 디젤 엔진과 '스마트스트림 습식 8DCT(더블 클러치 변속기)'가 탑재됐다. 최고출력 202마력, 최대토크 45.0kgf·m의 힘을 발휘하며 기존 싼타페 대비 4.4% 개선된 14.2km/ℓ의 연비를 달성했다.(5인승, 2WD, 18인치 휠 복합연비 기준)

또 현대차는 더 뉴 싼타페에 초고장력 강판 비율을 높인 고강성 경량 차체구조를 적용해 경량성과 충돌 안전성을 동시에 확보하고 핸들링, 정숙성, 제동 성능 등 전반적인 기본기를 개선했다. 올 하반기에는 '스마트스트림 G2.5T' 엔진을 얹은 가솔린 터보 모델을 추가해 소비자들의 선택의 폭을 넓힐 계획이다.

◆ 첨단 안전·편의사양 추가로 완성한 신차급 변화

현대차는 더 뉴 싼타페에 새로운 첨단 안전 및 편의사양을 대거 적용했다. 차선을 인식해 주행 시 차로 중앙을 유지하게 도와주는 차로 유지 보조(LFA), 주차 및 출차를 위한 저속 후진 중 충돌 위험 감지 시 경고 및 브레이크를 자동 제어하는 후방 주차 충돌방지 보조(PCA), 차량 탑승 없이 스마트 키 버튼으로 주차 및 출차를 도와주는 원격 스마트 주차 보조(RSPA) 등 새로운 안전사양들이 추가됐다.

아울러 교차로에서 접근하는 차량까지 인식해 충돌 위험 경고 및 브레이크를 자동 제어하는 전방 충돌방지 보조(FCA), 평행 주차 중 전진 출차 시에도 후측방 차량 충돌 위험을 감지하는 후측방 충돌방지 보조(BCA), 자동차 전용도로로 적용 영역이 확대된 고속도로 주행보조(HDA)등 기존 사양들이 개선돼 주행 안정성을 대폭 끌어올렸다.

특히 더 뉴 싼타페에 세계 최초로 적용된 '운전자 인식형 스마트 주행모드'는 운전자가 개인 프로필을 등록하면 운전자의 운전 성향과 주행 도로 상황을 고려해 에코, 스포츠, 컴포트 모드 등 최적화된 주행 모드를 자동으로 제공한다.

스마트폰 블루링크 앱과 연동하면 음성으로 카카오톡 메시지를 읽고 보내주는 '카카오톡 메시지 읽기·보내기'가 현대차 최초로 적용됐고 주유소, 주차장 등 제휴 가맹점에서 비용을 지불할 때 내비게이션 화면을 통해 차량 내에서 결제가 가능한 현대 카페이, 스마트폰 앱으로 차량 탑승 및 시동이 가능한 현대 디지털키, 신체 정보를 입력하면 건강한 운전 자세를 추천해주는 스마트 자세제어 시스템 등 주요 편의사양도 추가됐다.

◆ 최상위 ‘캘리그래피’ 트림 등 3개 트림 운영… 디젤 모델 3122만원부터

더 뉴 싼타페는 주요 고객 선호 사양을 갖춘 프리미엄, 모든 안전?편의사양이 선택 가능한 프레스티지, 고급스러운 디자인 사양을 더한 최상위 트림 캘리그래피 등 3가지 트림으로 구성된다.

기본 트림인 프리미엄 트림은 전방 충돌방지 보조(FCA), 차로 유지 보조(LFA), 전자식 변속 버튼(SBW), 앞좌석 통풍시트, 2열 열선시트 등 주요 안전?편의사양이 기본 적용됐고, 프레스티지는 기본으로 탑재된 10.25인치 내비게이션에 더해 모든 안전?편의사양을 선택할 수 있다.

최상위 캘리그래피 트림은 외장에 전용 라디에이터 그릴, 20인치 알로이 휠, 바디컬러 클래딩, 내장에 퀼팅 나파가죽 시트 등 차별화된 디자인 요소가 적용돼 고급감을 높였다.

더 뉴 싼타페 디젤 2.2 모델의 트림별 판매 가격은 프리미엄 3122만원, 프레스티지 3514만원, 캘리그래피 3986만원이다.(※ 개별소비세 3.5% 기준)

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr