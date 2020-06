티몬, 상반기 최다 검색 '마스크'…6월에는 '제주 항공권' 주목

상위 20개 가운데 10개가 마스크, KF94 등 관련 상품

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 올해 상반기 고객들의 쇼핑 키워드를 분석한 결과 '마스크'가 상위 키워드 20개 중 79% 비중의 검색량을 차지했다고 30일 밝혔다. 또 6월 들어 '제주 항공권' 등이 검색 상위에 오르며 시즌 상품에 대한 관심이 높아지고 있는 것으로 나타났다.

티몬에 따르면 올해 상반기 소비자들이 가장 많이 검색한 상품 키워드는 '마스크'다. 해당 기간 상위 키워드 20개 가운데 10개가 마스크, KF94등 관련 상품이다. 지난해는 마스크 관련 키워드가 20위에 단 하나 올랐으며, 가장 많이 검색한 키워드는 '제주도 항공권'으로 올해 소비자들의 검색 동향과는 차이를 보였다.

특히 상위 20개 키워드의 검색 횟수를 중심으로 소비자 검색 비중을 살펴보면 마스크는 총 79%로 지난해 가장 많이 검색한'제주도 항공권' 등 여행 관련 키워드의 검색량보다 3배 이상 높았다. 실제 월별 비중을 살펴보면 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이슈가 불거졌던 2월에는 마스크 검색 비중이 96%까지 높아지기도 했다. 5월부터는 마스크 공급이 안정되며 검색 비중은 50% 내외로 감소하는 추세다.

마스크와 함께 높은 관심을 받았던 키워드는 '닌텐도 스위치'로, 실내 활동이 증가함에 따라 3월 첫 10위권 진입 이후 4월에는 검색 키워드 1위에 오르기도 했다. 생수와 라면, 즉석밥 등 생필품 관련 키워드도 상위권에 진입했다. 최근에는 제주도 항공권, 원피스 등의 검색어가 상위에 진입하며 시즌 상품에 대한 관심도가 높아지고 있다. 이에 티몬은 7월 한 달 간 '썸머 브레이크 프로모션'을 진행하는 등 고민 없이 여름 휴가를 준비할 수 있도록 하고 있다.

이진원 티몬 대표는 "티몬을 통해 일상 생활에 필요한 핵심 상품을 검색하고 특가에 구매할 수 있도록 상품 확보 및 가격 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있다"며 "타임커머스를 통해 여느 채널에서도 찾아볼 수 없는 가격과 혜택의 상품들을 지속적으로 선보여 나갈 것"이라고 말했다.

