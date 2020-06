보조금 지원 대상…벤츠, '더 뉴 EQC 400 4MATIC 프리미엄' 출시

[아시아경제 성기호 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 ‘더 뉴 EQC 400 4MATIC 프리미엄’ 모델을 공식 출시한다고 30일 밝혔다.

더 뉴 EQC는 메르세데스-벤츠 전기차 및 관련 기술 브랜드인 EQ의 첫 번째 순수 전기차로, 한국에서는 지난해 10월 더 뉴 EQC 400 4MATIC 과 더 뉴 EQC 400 4MATIC edition 1886 모델로 첫 선을 보였다.

이번에 새롭게 출시한 더 뉴 EQC 400 4MATIC 프리미엄은 헤드업 디스플레이와 통풍 시트를 추가해 편의성을 높였으며, 가죽 시트를 적용 하여 더욱 고급스러워진 실내 인테리어를 자랑한다. 뿐만 아니라, 하이-엔드 오디오 전문 브랜드 부메스터와 공동 개발한 부메스터 서라운드 사운드 시스템을 장착해 차 안에서도 공연장 같은 최고의 음향효과로 엔터테인먼트를 즐길 수 있다.

더 뉴 EQC는 강력하면서도 효율적인 순수 전기 구동 파워트레인을 바탕으로 다이내믹한 주행 성능, 차별화된 디자인, 메르세데스-벤츠의 최신 주행 보조 시스템 및 디지털과 커넥티비티가 결합하여 메르세데스-벤츠만의 ‘일렉트릭 인텔리전스’를 보여준다. 특히, 더 뉴 EQC에 탑재된 메르세데스-벤츠의 최신 인포테인먼트 시스템 MBUX에는 충전 상태, 에너지 흐름 등을 확인할 수 있는 전기차 전용 기능들이 포함됐다.

더 뉴 EQC 의 가격은 부가세 포함해 EQC 400 4MATIC 9550만 원, EQC 400 4MATIC edition 1886과 EQC 400 4MATIC 프리미엄1억140만 원이다.

한편, 더 뉴 EQC는 정부의 저공해차 구매 보조금 지원 대상에 포함돼 고객 부담이 낮아 졌다. 더 뉴 EQC 의 국고보조금은 630만원으로 책정 되었으며, 이와 함께 차량의 등록 지역에 따라 각 지방자치단체 보조금을 추가로 지원받을 수 있다. 서울시에서 EQC 400 4MATIC을 등록 할 경우, 국고보조금 630만원, 서울시 보조금 450만원을 지원 받아 8470만원에 EQC 400 4MATIC 을 소유 할 수 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr