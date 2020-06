CU, 30주년 기념 고객 감사 이벤트 실시

[아시아경제 이승진 기자] CU를 운영하는 BGF리테일이 30주년을 맞아 오는 7월부터 10월까지 매달 고객 감사 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트는 지난 30년 간 고객의 곁을 지켜온 ‘당신의 좋은 친구 CU’라는 콘셉트로 그동안 고객들에게 받은 사랑을 보답하기 위해 마련됐다.

먼저 CU는 7월부터 10월까지 매월 ‘7일’과 ‘9일’을 ‘친구데이’로 정하고, 친구데이가 포함된 주간을 ‘친구위크’로 지정해 해당 기간에 인기 상품 할인 및 CU 멤버십 포인트 적립 이벤트를 진행한다.

7월 친구위크 기간에는 2+1 행사 상품인 육포 등 마른안주 12종과 훈제오리, 불막창 등 냉장·냉동 즉석식 18종을 특정 결제 수단(카카오페이, BC, NH, 하나)으로 결제 시 50%의 추가 할인 혜택을 제공한다. 1개 가격에 3개의 제품을 구매할 수 있는 것이다. CU 멤버십 포인트 적립률도 기존 1~2%에서 추가로 3%를 더해 최대 5%까지 높아진다.

CU멤버십 앱 ‘포켓CU’를 통해서도 다양한 이벤트를 진행한다. 친구위크 첫 날인 6일엔 오전 11시부터 선착순 총 5천 명에게 ‘신상출시 편스토랑’ 11번째 우승상품의 50% 할인쿠폰을 지급한다. 할인쿠폰은 CU 공식 인스타그램, 유튜브 채널(씨유튜브)에서 제공되는 프로모션 코드를 포켓CU에 입력하면 발급받을 수 있다.

다음 날인 7일에는 오전 11시부터 CU 인기 도시락을 개당 790원에 구매할 수 있는 할인쿠폰 1만 장을 시간당 2000장씩 지급하고, 9일 같은 시간에는 CU모바일 금액상품권 3000원권을 시간당 4000장씩 총 2만 장을 배포한다.

또 CU는 7월 한 달 간 ‘좋은 친구’와 소중한 추억을 공유하는 ‘CU 절친소 페스티벌’ 이벤트를 통해 푸짐한 경품을 제공한다.

이벤트 참여 방법은 친구와의 추억을 담은 사진이나 영상을 ‘#CU, #절친소페스티벌’ 태그와 함께 개인 소셜네트워크서비스(SNS)에 업로드한 뒤 포켓CU 앱이나 홈페이지에서 해당 URL을 입력하면 된다. 참여자에게는 추첨을 통해 ‘갤럭시 Z(1명)’, ‘코닥 미니샷 레트로(3명)’, ‘CU모바일상품권 5000원권(300명)’을 증정한다.

이 외에도 CU는 매달 진행되는 친구위크 기간에 라이브 방송, 고객 참여 프로모션, 사회 공헌 캠페인 등 다양한 고객 감사 이벤트를 준비했다.

한편, BGF리테일은 1990년 1호점인 가락시영점을 시작으로 2012년 대한민국 독자 브랜드 CU를 론칭하고 2018년 해외(몽골)로 진출하는 등 지난 30년 동안 대한민국 편의점의 새로운 역사를 써왔다.

연정욱 BGF리테일 마케팅팀장은 “CU는 지난 30년 간 보내주신 변함없는 사랑 덕분에 대한민국을 대표하는 일상의 라이프 플랫폼으로 자리매김 할 수 있었다”며 “앞으로도 차별화된 상품과 서비스를 제공해 국내는 물론 해외에서도 인정받는 대한민국 대표 브랜드로 성장할 것”이라고 밝혔다.

