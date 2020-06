인도, 틱톡·위챗 등 중국 앱 사용 금지..."안보위협에 따른 조치"

[아시아경제 이현우 기자] 최근 중국과 국경분쟁이 일어난 인도에서 틱톡과 위챗 등 59개 중국산 스마트폰 애플리케이션의 사용을 금지시켰다. 인도 정부는 중국의 앱들이 인도의 안보를 위협시킬 수 있으며 사용자 정보를 무단으로 유출시킬 위험성이 있다고 밝혔다.

29일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 인도 전자정보기술부는 이날 성명을 통해 "중국산 앱들이 인도의 안보와 공공질서를 침해하고 있다"며 "이들 앱은 승인받지 않은 형태로 사용자 정보를 바깥 서버로 무단 전송했다는 여러 불만들이 제기됐으며, 인도인의 이익을 보호하기 위해 중국산 앱의 사용을 금지한다"고 밝혔다. 중국 IT 기업 바이트댄스가 운영하는 소셜네트워크서비스(SNS)인 틱톡은 인도 내에서 1억2000만명의 사용자를 보유하고 있고, 텐센트가 운영하는 채팅 앱인 위챗도 인도에서 광범위하게 사용되고 있어 중국 디지털업계는 타격이 예상된다.

이번 조치는 지난 15일 인도군과 중국군이 히말라야 국경지대에서 유혈 충돌한 뒤 나왔다. 당시 못이 박힌 쇠막대 등을 사용해 양자가 유혈충돌한 결과, 인도군이 약 20여명 사망한 것으로 알려졌다. 이후 인도 시민들은 시진핑 중국 국가주석의 사진을 불태우고 중국산 제품 불매운동을 벌이며 반중정서가 강해지고 있다.

WSJ는 인도 정부의 한 고위관계자의 말을 인용해 "이번 앱 사용 금지조치는 인도가 중국에 보복할 수 있는 다양한 선택지들 중 하나를 보여준다"고 보도했다. 인도 정부는 앞서 국영통신사의 4G 휴대폰 네트워크용 중국산 설비 구매를 금지하고, 5G 네트워크 구축 사업에서도 중국 기업 배제를 종용하는 등 중국 기업에 대한 보이콧을 이어가고 있다.

