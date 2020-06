한화에어로스페이스, 준법문화 위한 '컴플라이언스 위크' 개최

[아시아경제 이기민 기자] 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 24,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,150 2020.06.30 08:38 장시작전(20분지연) close 가 임직원 준법의식과 사내 준법문화 생활화를 위해 지난 22일부터 26일까지 5일간 ‘제5회 컴플라이언스 위크(Compliance Week)’ 행사를 진행했다고 30일 밝혔다.

한화에어로스페이스는 이번 행사에서 임직원들이 업무상 자주 접하게 되는 ‘부패방지', '하도급’, ‘직장내 성희롱·괴롭힘 금지’ 등의 주제로 ‘준법OX퀴즈’, 준법 백일장’ 및 ‘준법 슬로건 공모전’ 을 진행했다고 설명했다.

한화에어로스페이스는 직원들의 준법의식 제고와 준법문화 정착을 위해 2016년부터 매년 6월 중 한 주를 컴플라이언스 위크인 ‘6월(JUNE), 준(遵)법 여행 주간’으로 지정하고 있다.

특히 올해에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)를 고려해 오프라인 행사를 하지 않고 온라인 ‘준법지원시스템’을 통해 임직원들이 참여하는 다양한 언택트(비대면) 이벤트를 마련했다고 한화에어로스페이스는 밝혔다.

이번 행사는 창원, 판교, 아산 등을 비롯한 한화에어로스페이스 전 사업장에서 동시에 진행됐다. 자회사인 한화테크윈, 한화정밀기계, 한화파워시스템 임직원들도 함께 참여했다.

이채준 한화에어로스페이스 상무는 “코로나19로 인한 어려운 상황에서도 불공정, 불법행위를 근절하고 준법문화를 정착시키는 컴플라이언스 활동은 지속적으로 강화해 갈 것”이라고 강조했다.

한편 한화에어로스페이스는 2011년 컴플라이언스 조직을 구성하고 ‘준법경영원칙’을 선포한 후, 매년 전사원 눈높이 교육, 찾아가는 준법컨설팅, 컴플라이언스 위크, 준법실천자의 날 행사 등의 프로그램을 실시하고 있다.

