롯데·신라免, 내일부터 2차 온라인 면세대전…1차보다 풍성

롯데면세점, 1일 '롯데온' 판매

롯데온, 물량 1차 대비 10배로 늘려

신라면세점, 2일 '신라트립' 출시

[아시아경제 차민영 기자] 국내 양대 면세점인 롯데면세점과 신라면세점이 내달 1,2일 나란히 2차 온라인 면세 재고품 판매에 나선다.

롯데면세점은 다음달 1일 오전 10시부터 롯데쇼핑 통합 온라인몰 '롯데온'에서 면세 재고품을 내수 판매하는 '마음방역명품세일' 2차 행사를 연다고 30일 밝혔다.

이번 2차 판매에서는 기존 7개 브랜드보다 3배 이상 많은 29개 브랜드를 선보인다. 1차 대비 물량도 10배 이상으로 늘렸다. 가방, 신발을 비롯해 시계, 뷰티 디바이스 등 800여종의 상품이 준비됐으며 여름 시즌을 맞아 선글라스도 100여종도 포함됐다. 할인율도 시중가 대비 최대 70%로 높였다. 롯데온에서는 롯데오너스 가입 고객에게 2만원 할인권을 증정하고 1% 추가 할인 혜택도 제공한다.

롯데면세점의 마음방역명품세일은 지난 23일 1차 오픈 당시 행사 1시간만에 준비 수량의 70% 이상 판매되는 등 관심을 모았다. 롯데백화점과 아울렛 등 오프라인 채널에서도 사흘간 53억원의 판매고를 올렸다. 롯데면세점은 2차 오픈에 맞춰 의료진에 대한 감사 메시지를 담은 홍보 영상도 론칭하고 롯데면세점 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널에 게재한다. 롯데면세점은 온라인 면세 재고 판매 금액의 0.5%를 의료진에 기부한다.

신라면세점은 다음달 2일 온라인 면세 재고상품 2차 판매를 시작한다. 1차와 동일하게 자체 여행상품 중개 플랫폼 ‘신라트립’에서 진행한다. 발리, 발렌티노, 발렌시아가 브랜드의 상품을 순차 오픈한다. 대표 상품은 ▲발리 타니스 슬링백 ▲발렌티노 락스터드 크로스 바디백 ▲발렌시아가 클래식 실버 미니 시티백이다. 가격은 면세 정상가 대비 30~40% 할인된 수준이다. 미리 신라인터넷면세점의 자체 간편 결제 시스템인 '신라페이'를 가입한 후 이용하면 당일 결제금액의 일부를 즉시 할인받을 수 있다.

앞서 신라면세점 역시 지난 25일 오후 2시 1차 판매에서 행사 시작 직후 시간당 최고 동시 접속자수 50만명을 기록하는 등 화제를 모았다. 20개 브랜드 상품 560여종 중 가방류가 빠르게 품절되며 시작 3시간만에 상품 절반 이상이 품절됐다. 향후 신라면세점은 브랜드와 상품을 지속적으로 추가할 예정이다. 3차 판매는 다음달 9일로 예정돼 있다.

신라면세점은 이번에 판매하는 모든 재고 상품에 대해 신라인터넷면세점 명의의 자체 보증서를 발급하며 배송 완료 후 7일 이내 교환, 환불 서비스도 제공한다. 단, 교환은 동일 상품의 재고가 있을 경우 가능하며 동일 상품 품절일 경우 반품만 가능하다. AS는 신라인터넷면세점 고객센터 일대일 게시판 접수 후 외부 AS업체를 통해 유상으로 진행된다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr