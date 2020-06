세븐일레븐, 코로나19 어려움 겪는 한돈 농가 위한 간편식 시리즈 출시

[아시아경제 이승진 기자] 세븐일레븐은 한돈자조금관리위원회와 손잡고 우리 돼지 한돈을 활용한 간편식 시리즈를 출시했다고 30일 밝혔다.

한돈 간편식 시리즈는 우리 땅에서 정성껏 키운 국내산 돼지고기를 활용해 더욱 더 안심하고 즐길 수 있는 상품으로, ‘한돈대파구이도시락(4500원)’, ‘한돈클래식핫도그(2000원)’, ‘한돈불고기비빔김밥(2300원)’ 등 3종으로 구성됐다.

‘한돈대파구이도시락’은 우리 돼지 한돈을 달짝지근한 양념에 재워 숯불향 그윽하게 풍미를 살려 볶아냈으며, 대파구이와 표고버섯구이를 함께 담아 메인 반찬으로 구성했다. 이와 함께 꽈리고추멸치볶음, 매콤어묵튀김, 김말이튀김, 무짠지 등을 담아 다양한 메뉴를 푸짐하게 즐길 수 있도록 했다.

‘한돈클래식핫도그’는 부드럽고 쫄깃한 빵 안에 한돈으로 만든 소시지와 피클, 양파, 체다치즈 등을 넣고 달콤한 허니머스타드 소스를 뿌려 완성했다. ‘한돈불고기비빔김밥’은 달콤한 간장 양념으로 비빈 밥 속에 한돈 불고기, 우엉, 당근, 단무지 등을 넣어 푸짐하게 완성했다.

특히 이번 ‘한돈대파구이도시락’과 ‘한돈클래식핫도그’에는 착한 소비 운동의 일환으로 영양가 높은 한돈 뒷다리살을 사용했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 학교 급식 중단 및 외식 소비가 감소되면서 저지방 부위들은 재고 적체가 있어 농가들이 어려움을 겪고 있기 때문이다. ‘한돈불고기비빔김밥’에도 저지방 고단백 부위인 앞다리살이 사용됐다.

또한 패키지에는 ‘우리 한돈 농가를 응원합니다’라는 문구를 삽입해, 코로나19로 어려움을 겪는 한돈 농가를 응원하고 격려하는 메시지를 담았다.

한편 세븐일레븐은 지역농가 돕기 프로젝트의 일환으로 모바일앱(세븐앱)을 통해 ‘지역 농산물 기획전’을 열고 영천 깐마늘, 무안 햇양파를 차례로 선보이며 코로나19로 타격 입은 농가를 지원하고 우수한 지역 농산물을 소비자들에게 적극적으로 소개하고 있다.

김하영 세븐일레븐 푸드팀 MD는 "코로나19로 어려운 축산 농가를 돕고 소비자들에게 우수한 품질의 상품을 제공하기 위해 한돈 브랜드와 함께 이번 상품을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 지역농가와의 상생을 위해 우수한 원재료를 활용한 상품들을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr