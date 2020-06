속보[아시아경제 김수완 기자] 수원시는 전날 자정께 수원 98번 확진자 A(60대 남성·28일 확진) 씨가 입원해 있던 연세정형외과를 폐쇄했다. 확진자 A 씨는 20일부터 27일까지 교통사고로 인해 연세정형외과에 입원했던 것으로 조사됐다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr