[아시아경제 임춘한 기자] 야당 몫 국회부의장에 내정됐던 정진석 미래통합당 의원은 29일 “국회부의장 안 한다"고 밝혔다.

정 의원은 이날 페이스북에서 “전대미문의 반민주 의회 폭거에 대한 항의의 표시”라며 이같이 말했다.

앞서 통합당은 제21대 국회 원구성 협상 결렬 직후 자당 몫인 7개 상임위원장을 맡지 않겠다고 밝혔다.

