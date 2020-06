박수 터져나온 통합당 의총…주호영 "민주당 독재하더라도 야당 역할 충실"

[아시아경제 이지은 기자] 주호영 미래통합당 원내대표가 "국회는 민주당이 전적으로 책임을 지든 독재를 하든 하고 야당으로서의 역할을 충실히 하자"며 의원들을 독려했다. 김종인 통합당 비상대책위원장도 "야당으로서의 직무에 최선을 다하자"고 말했다.

주 원내대표는 29일 국회 예결위 회의장에서 열린 통합당 의원총회에서 "오늘로 대한민국 국회는 없어졌고 더불어민주당의 일당독재가 시작됐다"며 이같이 말했다.

그는 "민주당이 법사위는 절대로 내줄수 없다고 저희가 대안을 내놨지만 받아들이지 않았다"며 "민주당은 법사위를 비롯, 전 상임위를 장악하되 몇몇 상임위만 나눠주고 실질적으로는 독주하면서 우리를 들러리로 삼겠다는 것"이라고 말했다.

그는 "국회의 견제와 균형 위해서는 우리가 법사위를 맡지 않으면 안된다"며 "결국 합의서를 보류하고 오늘 이 상태로 합의개원할 수 없다고 통보했다"고 결렬 이유를 밝혔다.

주 원내대표는 "조금 후 다선의원들이 국회의장실에 항의하러 갈 예정"이라며 "상임위원장을 맡을 3선들을 중심으로 의사 묻고 확인했지만 모두 자리에 연연하지 않겠다고 해 주어서 고맙다. 선당후사의 의사를 확인했다"고 말했다. 이날 통합당 의원들은 주 원내대표의 발언이 끝난 후 박수로 화답했다.

김 위원장도 "의회라는 것은 다수당과 소수당이 머리를 맞대고 화합을 도모해야 하는데, 다수라고 해서 자기들 뜻대로 해야겠다고 하는 억지를 쓰는 이에 대해 소수가 저항할 방법이 없다"며 "지금은 우리가 괴로움을 느끼는 순간이 될지 모르지만 장차 우리가 달성하려 하는 목표를 위해서 하나의 큰 약이 될 수 있다고 생각한다"고 말했다.

그는 "앞으로 주 원내대표를 전폭 지지하면서 앞으로 의정생활에 있어 오로지 국민만을 쳐다보고 야당으로서의 직무를 다한다는데 최선을 다해야 한다"며 "여당 다수에 끌려다니기보다 야당의 직무를 성실히 한다는 마음가짐으로 한다면 그에 못지 않은 성과를 거둘 것"이라고 말했다. 김 위원장은 "그동안 협상에 노고를 아끼지 않고 열심히 해주셨다"며 주 원내대표에 대한 박수를 한 번 더 요청하기도 했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr