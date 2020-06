우리은행, 소비자 가교 될 '우리 팬 리포터' 20명 위촉

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 29일 서울 중구 본점에서 우리은행 고객패널 '제1기 우리 팬(Woori Fan) 리포터'에 선발된 20명을 대상으로 위촉발대식을 개최했다고 밝혔다.

우리 팬 리포터는 우리은행이 소비자 보호 역량 강화를 위해 고객의 의견을 직접 청취할 수 있는 채널로 상품ㆍ서비스ㆍ금융정책등에 대한 아이디어와 건의사항을 제안하는 고객패널 제도다.

우리은행은 지난 달 300여명의 지원을 받아 20명을 우리 팬 리포터로 선발했다.

이들은 올해 12월까지 ▲분기별 오프라인 간담회참여 ▲소비자 보호 및 피해 예방을 위한 아이디어 제시 ▲은행 서비스 체험 및 조사활동 등을 통해 우리은행과 고객 간 소통창구 역할을 수행하게 된다.

권광석 우리은행장은 "다양한 제안 활동을 통해 앞으로 우리은행이 금융의 변화와 혁신을 주도하고 고객 신뢰 회복을 넘어 최고의 은행이 되기 위해 최선을 다해 도전할 수 있도록 은행과 고객 간 소통채널 역할을 부탁한다"고 말했다.

