주호영 "민주당, 일방적으로 국회 운영할 것…야당 역할 포기 안해"(종합)

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 주호영 미래통합당 원내대표가 의석수로 배분받는 나머지 7개 상임위원장도 맡지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 앞으로 여당이 일방적으로 국회를 운영하겠지만 야당 역할을 포기하지 않겠다고도 강조했다.

주 원내대표는 29일 오전 국회 원내대표실에서 "저희들은 (법사위원장) 후반기 2년이라도 교대로 하자는 제안을 했지만 그것마저도 (더불어민주당이) 받아들이지 않았다"며 이같이 말했다.

이에 통합당도 상임위원장을 모두 민주당에 넘기기로 했다. 그는 "21대 국회 개원 협상과정에서 민주당은 오랜 관례와 전통을 깨고 법사위원장을 일방적으로 빼앗아 갔다"며 "이런 상황에서 민주당이 제안하는 7개 상임위원장을 맡는다는게 견제와 균형 차원에서 그다지 의미가 없다는 결론을 내렸다"고 이유를 밝혔다.

주 원내대표는 "우리 당에서는 법사위를 가져오지 못하는 것, 백보 양보해도 나눠서 하는 것도 되지 않는 상황은 민주당이 상생과 협치 걷어차고 국회를 일방적으로 운영하기 위한 것이고 상임위원장을 맡는 건 들러리 내지는 발목잡기 시비만 불러일으킬 거라고 판단했다"고 설명했다.

통합당은 이날 오후 1시 30분 의원총회를 열고 의원들의 의견을 한데 모은다. 주 원내대표는 "향후 국회 과정은 의원총회를 거쳐 결정하겠지만 저희는 야당 국회의원 역할을 포기하지 않을 것"이라며 "적극 국회 활동에 참여하고 견제하고 비판하는 일은 더 가열차게 하겠다"고 말했다. 그는 "민주당이 오늘부터 일방적으로 국회를 진행할 것으로 예상되지만 그 과정에서 교섭단체인 통합당과 협의를 해서 진행했으면 좋겠다"며 "이후의 일방 진행은 저희들이 절대 받아들이지 않겠다"고 강조했다.

민주당과 통합당이 합의문 초안까지 만들었지만 양측의 법사위에 대한 이견차를 좁히지 못한 것으로 알려졌다. 주 원내대표는 "여러 가지 경우를 가정해 의견접근할 수 있는 최대한까지 서로 논의했다"며 "합의안 초안이라 하면 없었고 서로간 최대한 양보할 수 있는 선을 확인한 것"이라고 설명했다.

주 원내대표는 전반기, 후반기를 나눠 법사위원장을 여당과 야당이 번갈아 맡는 방안을 제안했지만 민주당이 거부했다고 밝혔다. 박병석 국회의장이 대선 승리 집권당이 후반기 법사위를 가져가는 대안을 내놨지만 이는 통합당 측이 거부했다. 주 원내대표는 "21대 원구성은 국회 상황에 따라 개원 때 결정할 일이지 대선 승리 여부에 맡기는 거 자체가 국회 독립성에 반한다"고 이유를 밝혔다.

주 원내대표는 "어제부터 여러 의원들에게 전화를 통해 상의한 결과 대부분 강경 입장이 많았다"며 "당내 많은 분들의 의견을 수렴했다"고 말했다.

한편 박 의장은 이날 오후 7시 본회의를 열기로 하고 통합당에 6시까지 상임위 명단 제출을 요구했으나 통합당이 제출을 거부하면서 본회의를 오후 2시에 열기로 했다.

