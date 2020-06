"밀레니얼만 들려요" LGU+ 고주파 이벤트 60만 조회수 기록

[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스가 SNS 계정을 통해 진행한 고주파 소리 활용 이벤트 ‘Z맘대로 맞혀봐(틴 버즈)’가 60만회 이상 조회를 기록했다고 29일 밝혔다.

‘Z맘대로 맞혀봐’는 SNS를 통한 소통이 자유로운 Z세대를 타깃으로 5월 20일부터 27일까지, 6월 3일부터 11일까지 총 17일간 LG유플러스 공식 인스타그램 계정으로 진행됐다. 차별화된 재미와 Z세대가 선호하는 아이폰 SE를 경품으로 제공하며 5000명 이상이 참여하는 등 높은 호응을 이끌어냈다.

LG유플러스는 ‘Z맘대로 맞혀봐’ 이벤트가 Z세대 이목을 끌며 추가 이벤트를 내달 3일부터 13일까지 진행한다. 참여한 고객 대상 추첨을 통해 아이폰 SE(1대)를 제공한다. 김희진 LG유플러스 브랜드커뮤니케이션팀장은 “디지털 네이티브 Z세대 타깃 ‘Z맘대로’ 캠페인을 선보이며 Z세대가 흥미를 느끼며 참여할 수 있는 독특한 이벤트를 고민했다”며 “톡톡 튀는 Z세대 취향을 저격할 수 있는 다양한 마케팅 지속 선보이겠다”고 말했다.

LG유플러스는 아이폰 SE와 함께 형식에 구애 받지 않고 콘텐츠 소비를 즐기는 Z세대의 특성을 고려한 다양한 혜택을 제공 중이다. 공식 온라인몰 U+Shop을 통해 가입 가능한 월 4만원대 ‘LTE 다이렉트’ 요금제는 데이터를 마음껏 사용하수 있고, Z세대들이 좋아하는 동영상, 웹툰 등 콘텐츠도 함께 이용하도록 유튜브 프리미엄 3개월 무료 체험권과 네이버 웹툰 쿠키 등을 제공한다.

