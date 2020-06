신한카드, 사내 제안 제도 활성화…"전사 혁신 플랫폼으로"

접수건수, 전년 대비 2배 이상 증가

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 사내 제안 시스템 '아이디어 팩토리'가 회사의 문제를 특정 부서·개인이 아닌 회사가 함께 해결해 나가는 전사 혁신 플랫폼으로 진화하고 있다고 29일 밝혔다.

아이디어 팩토리는 업무 영역 전반에 걸쳐 아이디어를 제공하고 이를 통해 변화와 개선을 도모하는 자발적인 소통 플랫폼이다. 문제 제기부터 실질적인 개선까지 이어질 수 있도록 설계됐다. 제안 답변율은 100%, 제안을 받아들여 시스템을 수정한 실행률은 75%에 달할 정도로 실효성이 높다.

일반적인 제안뿐만 아니라 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기극복 아이디어 공모전, 혁신금융서비스 아이디어 공모전 등 특정 주제에 대한 아이디어를 발굴하는 '테마 제안', 별도의 접수채널을 통해 익명으로 의견을 제안할 수 있게 한 '대자보 제안

' 등 다양한 제안 통로를 구축해 소통 사각지대를 없앤 것이 특징이다.

이를 통해 기획·의사결정·실행이 한 부서 내에서 진행됨으로써 비효율이 잘 드러나지 않는 문제점, 사적인 자리에서 논의되는 회사의 부족한 부분과 개선안이 공식적인 문제 제기로 이어지지 못하는 측면 등 다양한 문제점이 개선될 수 있었다고 신한카드측은 설명했다.

지난해 리뉴얼 이후 접근 편의성 향상과 등록 단계 간소화로 제안 접수 건수가 2배 이상 증가했으며, 올해부터는 정기적으로 제안 레터를 제작해 전직원과 공유하고 있다. 제안 레터엔 제안 현황, 실행된 제안, 우수 제안자·실행자, 제안 관련 지식 등이 담겼다.

신한카드는 포스트 코로나 시대에 금융의 힘으로 국가경제의 신성장 동력을 지원한다는 신한금융그룹의 '신한 네오 프로젝트'에 따라 금융 신사업 기회를 발굴하고 금융의 사회적 역할을 고민하기 위해 현행 제안 제도를 더욱 활성화 나갈 계획이다.

신한카드 관계자는 "신한카드의 민첩하고 열린 조직문화를 바탕으로 제안 제도를 활성화함으로써 전사 혁신을 확산해 나갈 예정"이라고 말했다.

