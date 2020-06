트레이더스, '고기 할인권' 선보여…정육 상품 구매시 1만원 할인

[아시아경제 이승진 기자] 여름 휴가철을 맞아 트레이더스가 ‘고기 할인권’을 선보인다.

트레이더스는 7월 1일부터 26일까지 ‘8종의 팩 정육 상품 중 1개 구매 시, 1만원 할인’ 받을 수 있는 ‘고기 할인권’을 트레이더스 18개 매장에서 판매한다고 29일밝혔다. 2만1000장 한정으로 준비한 수량이 모두 소진되면 판매 종료한다.

‘고기 할인권’ 구입시 ‘주차별 1만원 할인권’ 4장으로 구성된 쿠폰북을 제공하며, 7월 13일부터 8월 9일까지 4주간 매주 한 장씩 사용할 수 있다. 삼성카드로 결제 시 1만9800원, 그 외 나머지 카드로 결제 시 3만원에 구입 가능하다. 삼성카드로 '고기 할인권'을 구매해 매주 쿠폰을 사용하면 약 16%가량 할인된 금액으로 정육 상품을 구매할 수 있다.

트레이더스는 이번 ‘고기 할인권’ 서비스를 준비하며 인기 품목을 엄선해 선정했다. 특히, 양념 소불고기의 경우 최근 1년간 (19년 6월 ~ 20년 5월) 축산 카테고리에서 매출 1위를 차지한 품목이다. 고기 함량이 70%가 넘고, 배와 키위를 사용한 특유의 달콤한 양념으로 남녀노소 즐길 수 있어 인기다. 할인 대상 상품은 8종이다.

트레이더스 축산 카테고리는 ‘대단량 운영’, ‘유통 단계 축소’, ‘사전 기획’의 3가지 전략으로 일반 대형마트 유사상품 대비 15~20%가량 저렴한 가격을 유지하고 있다. 이번 ‘고기 할인권’을 구매하면 기존 저렴한 가격에 추가적인 할인 혜택을 받을 수 있다.

이처럼 트레이더스가 ‘고기 할인권’을 선보이는 이유는 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 국내 여행족이 늘고 야외 캠핑 문화가 자리잡으면서 대용량으로 정육을 구매하는 고객이 늘어나고 있기 때문이다.

올해 4월부터 6월 25일까지 트레이더스 정육 매출은 28.5% 증가했고, 구이용 국내산 냉장 삼겹살과 미국산 냉장 소고기는 각각 39.7%, 17.4% 가량 늘어나 대용량 정육상품의 인기를 입증했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr