[e공시 눈에 띄네]코스닥-26일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 코디엠 코디엠 224060 | 코스닥 증권정보 현재가 314 전일대비 5 등락률 -1.57% 거래량 2,066,039 전일가 319 2020.06.26 15:30 장중(20분지연) close =대표이사가 문용배에서 황정훈으로 변경된다고 공시.

◆ 카이노스메드 카이노스메드 284620 | 코스닥 증권정보 현재가 5,980 전일대비 340 등락률 +6.03% 거래량 9,887,729 전일가 5,640 2020.06.26 15:30 장중(20분지연) close =파킨슨병 치료제 등 미국 임상 시험 진행을 위해 미국 내 자회사(FAScinate Therapeutics, Inc.)를 설립키로 했다고 공시.

◆ 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 133,600 전일대비 2,700 등락률 -1.98% 거래량 485,631 전일가 136,300 2020.06.26 15:30 장중(20분지연) close =산업은행에 자금을 빌리면서 셀트리온홀딩스의 담보를 제공받았다고 공시. 담보금액은 200억원.

◆ 에스에너지 에스에너지 095910 | 코스닥 증권정보 현재가 5,880 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,880 2020.06.26 00:00 장중(20분지연) close =종속회사 에스퓨얼셀 주식 23만8060주를 95억원 가량에 처분키로 했다고 공시. 처분 후 지분율은 33.42%

◆ 코오롱생명과학 코오롱생명과학 102940 | 코스닥 증권정보 현재가 32,200 전일대비 500 등락률 +1.58% 거래량 145,705 전일가 31,700 2020.06.26 15:30 장중(20분지연) close =재무구조 효율화를 위해 서울 강서구 코오롱원앤온리타워 토지 및 건물을 293억4500만원에 매각키로 했다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr