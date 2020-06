서울 시내버스 2312번·302번 노선 조정

고덕단지 입주로 주민 이동편의 개선 필요

[아시아경제 조인경 기자] 서울시는 광진구 광나루로, 강동구 고덕동 신규 아파트단지 입주에 따른 대중교통 수요 증가에 대응해 2312번과 302번 2개 버스 노선을 변경·시행한다고 29일 밝혔다.

시내버스 2312번은 고덕지구 주거단지 입주 및 대중교통 수요 증가, 버스노선 부족으로 인한 민원 해소, 지하철 9호선 연계 강화 등 지역주민 이동편의 개선을 위해 시·자치구·업체가 협의해 노선 조정이 추진됐다.

기존 상일로에서 천호대로~동남로~중앙보훈병원역를 운행하던 구간이 이달 30일부터는 상일로~구천면로~상암로79길~상암로~동남로~중앙보훈병원역으로 변경된다.

또 광진구 구의역에서 자양로~어린이대공역 일대를 운행하던 302번 버스는 광나루로(올림픽대교 북단) 인근 주민들의 도심이동 불편 민원을 해소하고자 다음달 4일부터 노선을 조정, 아차산로에서 광나루로를 운행하기로 했다.

