삼성, 에너지 소비효율 1등급 QLED TV 첫 출시…최대 60만원 할인

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 53,300 전일대비 1,400 등락률 +2.70% 거래량 21,575,360 전일가 51,900 2020.06.26 15:30 장마감 close 는 에너지 소비효율 1등급의 QLED TV를 28일 출시했다고 밝혔다. 이 제품은 QT67 시리즈로 43·50·55·65·75·85형 6개 모델로 구성됐다.

삼성전자는 기존 크리스탈 UHD TV에 이어 QLED TV로는 처음으로 국내에서 에너지 소비효율 1등급 제품을 선보여 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

이 제품은 100% 컬러 볼륨으로 색재현력이 뛰어난 QLED 디스플레이와 HDR 영상을 생동감 있게 보여주는 퀀텀 HDR을 적용하는 등 고화질과 경제성을 두루 갖췄다.

QLED QT67 시리즈 신제품의 출고가는 제품 사이즈에 따라 99만~549만원이다.

이번에 출시된 QLED TV는 한국 에너지관리공단이 시행하는 '으뜸효율 가전제품 구매비용 환급사업' 대상 품목으로 개인별 최대 30만원 한도에서 구매 금액의 10%를 환급받을 수 있다.

특히 9월 말까지 55형 이상 크기의 1등급 QLED 모델을 구입할 경우 삼성전자가 제공하는 30만원 상당의 혜택이 추가돼 환급금 포함 최대 60만원 할인을 받을 수 있다.

추종석 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "삼성 TV는 최근 에코 패키지 출시, 시력보호 안전등급 인증 등 화질 외에도 소비자에게 의미있는 가치를 전달하고자 노력하고 있다"며 "이번에 출시하는 에너지 소비효율 1등급 QLED TV로 에너지 절감에도 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

시장조사업체 옴디아(OMDIA)의 최신 전망에 따르면 올해 상반기 글로벌 QLED TV 판매 수량은 약 319만대로 전년 동기(212만대) 대비 50% 이상 증가하고 연간으로도 지난해 597만대 대비 34% 성장한 798만대로 예상된다.

