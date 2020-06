일레란느, 청량함 가득 '루미노 컬렉션' 출시

[아시아경제 조유진 기자] 국내 디자이너 주얼리 브랜드 일레란느가 여름 시즌 캡슐 컬렉션인 루미노 컬렉션을 런칭한다.

루미노 컬렉션은 다양한 빛의 컬러를 일레란느만의 모던한 감성으로 녹여내 여름의 싱그러운 분위기를 표현했다. 비비드한 컬러감의 투명 아크릴 소재를 사용해 반짝이는 빛의 아름다움을 디자인했다. 여기에 섬세한 파베 세팅과의 조화로 여성스러움과 스타일리시함을 동시에 선사한다.

루미노 컬렉션의 대표적인 아이템은 크고 작은 라운드 모듈을 엮은 드롭 형태의 이어링이다. 레드, 그린, 퍼플, 오렌지와 같은 다채로운 컬러 아크릴 포인트에 파베 세팅이 더해져 뜨거운 여름 태양 아래 반짝이는 모래알을 연상케 해 바캉스 룩, 비치 룩으로 더욱 멋스럽다.

세련된 여름 스타일링을 원한다면 트로피컬한 무드의 드레스, 펀칭 디테일이 있는 자수 블라우스와 함께 생기 넘치는 스타일링을 연출해도 좋다. 풍성한 소매의 블라우스에 매치하면 요즘 떠오르는 레트로 룩을 완성할 수 있다.

한편, 루미노 캡슐 컬렉션은 일레란느 자사몰에서 만나볼 수 있으며 내달부터는 온라인 편집샵 29cm, 더블유컨셉, 우신사에서 확인할 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr