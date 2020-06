장제원 "김종인의 '백종원' 허언에 통합당 희화화돼 씁쓸"

[아시아경제 이지은 기자] 장제원 미래통합당 의원이 김종인 통합당 비상대책위원장의 '백종원 발언'에 대해 "비대위원장의 허언"이라며 비판의 목소리를 높였다.

장 의원은 27일 페이스북을 통해 "만약, 자연인 김종인 이라는 분이 이런 말을 던졌다면 논란이 되었을까"라며 이같이 말했다.

그는 "세간에서는 통합당 후보를 놓고 '백종원 보다 임영웅이지', '아니야, 영탁이야', '우리 임영웅이 왜 통합당을 가냐'라는 조롱섞인 농담이 돌고 있음을 알아야 한다"며 "사람을 존중하고 키워야 할 당이 비대위원장의 허언으로 이렇게 희화화 되는 모습이 참 씁쓸하다"고 말했다.

앞서 김 위원장은 19일 초선모임에서 대선 주자에 대해 언급하며 "백종원씨 같은 분은 어때요"라고 말했다가 논란을 빚었다. 백종원 더본코리아 대표가 언론과의 인터뷰에서 "꿈도 안 꾼다"며 선을 긋기도 했다.

당 내에서는 이를 두고 '메기효과'를 통해 대선주자들을 분발시키기 위한 것이라고 설명했지만, 김 위원장이 직접 대선 후보로 나서려는 것 아니냐는 추측까지 나왔다.

장 의원은 이에 대해 "흥미 위주의 가십성 기사인지, 의미를 담아 쓴 기사인지는 모르겠지만, 오늘까지도 몇몇 언론에는 '김종인 대망론'이 등장하기도 한다"며 "제1야당인 통합당의 비대위원장이라는 직책의 무게감이 없었다면 이렇게까지 황당한 억측이 난무하지는 않았을 것"이라고 꼬집었다.

그는 "우리당이 제공한 자리를 가지고 당의 대선 후보까지 좌지우지 하려 들지 않았으면 좋겠다"며 "만약, 저희들이 드린 직책을 가지고 자신의 마케팅을 하려 했다면 더더욱 안 될 일"이라고 지적했다.

장 의원은 "어떤 후보가 경선을 통해 선출되더라도 당의 힘이 강해 질 수 있는 역할에 충실해 주셨으면 좋겠다"며 "이번 해프닝(?)을 통해 비대위원장께서 당을 바라보는 시각이 어떤 것인지 보다 분명하게 알게 되었다"고 말했다.

