美 미니애폴리스 '경찰' 단어 사라질까…11월 주민투표

[아시아경제 이현주 기자] 조지 플로이드 사망 사건이 있었던 미국 미네소타주 미니애폴리스시가 경찰 개혁에 나선다.

AP통신은 26일(현지시간) 미니애폴리스 시의회가 '지역안전·폭력방지국'을 신설하고 경찰서를 해체하자는 내용의 안건을 만장일치로 처리했다고 보도했다.

시의 법적 검토를 거쳐 이 안건이 11월 주민투표에서 통과할 경우 미니애폴리스에서는 '경찰'이라는 단어가 사라지게 된다.

미니애폴리스 시의회는 조지 플로이드 사망 사건 이후 경찰서 폐쇄를 추진해왔다. 점진적 개혁 조치로 경찰 활동의 개선을 기대할 수 없다면, 기존 조직을 폐쇄하고 새로운 방법을 모색하는 것이 효율적이라는 해석에서다.

경찰을 대신할 '지역안전·폭력방지국'은 주민 안전을 최우선으로 하는 접근법으로 치안 책임을 질 것이라는 게 시의회의 설명이다. 스티브 플레처 시의원은 "10년이 지나면 전국이 미니애폴리스의 경찰개혁 모델을 뒤따르게 될 것"이라고 말했다.

