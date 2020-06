뉴욕증시, 은행주 추락에 코로나 우려 겹치며 급락(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 미 연방준비제도(Fed)의 은행 배당및 자사주 매입 제한과 코로나19 확산 앞에 무릎을 꿇었다.

26일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 전날보다 730.05포인트(2.84%) 떨어진 2만5015.55에,

S&P 500 지수는 74.71포인트(2.42%) 하락한 3009.5에, 나스닥지수는 259.78포인트(2.59%) 떨어진 9757.22를 각각 기록했다.

이날 뉴욕증시는 약세로 출발했지만 미국 일부 주가 경제활동 제한을 다시 시작한다고 발표하며 추락세가 확대됐다. CNBC방송은 텍사스주가 경제활동 재개 조치를 일부 원복시킨 후 지수하락이 심화됐다고 전했다. 텍사스주는 이날 주 전역의 술집에 대해 배달과 테이크아웃 영업만 할 수 있도록 조치했다. 존스홉킨스대 집계에 따르면 미 전역의 코로나19 신규 감염자수는 4만명에 이르로 발병이후 최대치를 기록했다.

이날 발표된 5월 소비자지출은 8.2%나 증가해 전월 -12.6%에서 상승세로 돌아섰지만 추가 감염 확산에 대한 우려를 잠재우는데는 실패했다.

전날 은행의 자기자본 투자를 제한한 '볼커룰' 완화 기대감으로 반등하며 지수 상승을 이끌어낸 미국 은행주들은 Fed의 배당과 자사주매입 제한 조치에 타격을 받고 급락세로 마감했다. JP모건체이스 5.4% 골드만삭스 8.5% 등 은행주들의 부진이 두드러졌다.

미국내 오프라인 매장 운영을 모두 중단한다고 발표한 마이크로소프트는 2%가 하락했다.

8월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 배럴당 0.6%(0.23달러) 내린 38.49달러에 거래를 마쳤다. 8월 인도분 금은 전날보다 온스당 0.6%(9.70달러) 오른 1780.30달러에 마감됐다.

