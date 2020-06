이동걸·정몽규 전격 회동…아시아나항공 인수 새국면

[아시아경제 조강욱 기자] 이동걸 KDB산업은행 회장과 정몽규 HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 21,150 전일대비 900 등락률 -4.08% 거래량 1,253,308 전일가 22,050 2020.06.26 15:30 장마감 close 회장이 젼격 회동해 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 3,870 전일대비 30 등락률 +0.78% 거래량 1,364,246 전일가 3,840 2020.06.26 15:30 장마감 close 인수 문제를 논의했다.

26일 금융권에 따르면 이 회장과 정 회장은 전날 오후 서울 시내 모처에서 만나 1시간가량 만나 얘기를 나눈 것으로 확인됐다.

이 회장은 이 자리에서 "HDC현산 측이 결정하면 (산은이) 지원할 수 있는 모든 부분을 지원하겠다"고 말한 것으로 전해졌다.

이날 회동은 이 회장의 '대면 협상' 요구에 정 회장이 응한 모양새다.

앞서 이 회장은 지난 17일 기자 간담회에서 "서면 협의를 얘기했는데 60년대 연애도 아니고 무슨 편지를 하느냐"며 협상 테이블로 직접 나와 적극적으로 협상에 임해달라고 현산에 촉구한 바 있다.

시장에서는 딜 클로징(종료) 시점(6월 27일)을 이틀 앞둔 시점에서 이뤄져 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 3,870 전일대비 30 등락률 +0.78% 거래량 1,364,246 전일가 3,840 2020.06.26 15:30 장마감 close 인수 협상이 새로운 국면으로 접어든 것 아니냐는 관측이 나온다.

산은 관계자는 "두 회장이 전날 오후 직접 만남을 가졌다"면서 "두 회장의 회동에 배석자가 없어 어떤 대화가 오갔는지는 알 수 없다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr