불 밝힌 '신라모노그램 1호점'…베트남 고객 대상 소프트 오픈

26일 베트남 현지인 대상 운영 시작

'그랜드 오픈' 사전 단계 의미

서비스·시설 보완할 것

[아시아경제 차민영 기자] 신라호텔의 새 브랜드 '신라모노그램' 1호점인 베트남 다낭점이 하늘길이 막힌 채 불가피하게 소프트 오픈을 진행하게 됐다.

신라호텔은 신라모노그램 다낭점이 그랜드 오픈을 연기하고 26일(베트남 시간 기준) 오전 10시부터 현지인을 대상으로 운영을 시작했다고 이날 밝혔다. 이번 소프트 오픈은 그랜드 오픈 사전 단계로, 시설, 운영, 서비스 등 개선점을 찾아 보완한다는 의미가 있다.

신라모노그램 다낭은 어퍼업스케일 브랜드인 신라모노그램의 1호점이다. 통상 5성급 체제 외 호텔 객실 평균 단가를 기준으로 등급을 분류할 때 ▲럭셔리 ▲어퍼업스케일 ▲업스케일 ▲어퍼미드스케일 ▲미드스케일 ▲이코노미 순으로 분류한다. 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 68,700 전일대비 200 등락률 +0.29% 거래량 371,258 전일가 68,500 2020.06.26 15:30 장마감 close 의 해외 두 번째 호텔 겸 국내외 합산 기준 17번째 호텔기도 하다.

세계적인 휴양지인 베트남 다낭에 위치한 신라모노그램 다낭은 다낭국제공항에서 택시로 약 20분 거리(17km)에 있다. 유네스코 세계문화유산으로 등재된 호이안 역사지구와도 약 20분 거리에 있다. 논누억 해변과 맞닿아 있고 도보 거리에 골프장도 있어 휴양과 문화유산 탐방, 골프 라운딩을 즐길 수 있다.

신라모노그램 다낭은 신라호텔이 추구하는 '간결한 우아함'과 '아늑한 럭셔리'라는 가치가 현지 감성과 조화롭게 어우러지는 것을 추구한다. 동시에 자연 풍광을 그대로 살려 경관으로 활용했다. 객실은 총 309개로, 36㎡(약 11평)의 수페리어 객실부터 72㎡(약 22평)의 모노그램 스위트까지 5개 타입이다. 거의 모든 객실이 오션뷰를 갖췄다.

여기에 서울과 제주 신라호텔의 강점을 더했다. 겨울철이 되면 오후 6시에 야외 수영장 운영을 종료하는 다른 호텔들과 달리 신라모노그램 다낭은 투숙객에게 밤 늦게까지 따뜻하게 야외 수영을 즐길 수 있는 '문라이트 스위밍' 서비스를 제공할 방침이다. 4개의 야외 수영장은 각 ▲유아풀 ▲키즈풀 ▲패밀리풀 ▲어덜트풀로 운영한다.

제주신라호텔의 레저 전문가 서비스 'G.A.O.(게스트 액티비티 오거나이저'도 신라모노그램 다낭에서 만나볼 수 있다. 신라호텔은 제주신라호텔에서 15년간 레저 프로그램을 운영해 온 노하우를 살려 베트남 다낭에서만 경험할 수 있는 액티비티를 운영할 예정이다. 뷔폐식과 베트남식 등 4개의 식음업장도 운영할 계획이다.

한편, 신라모노그램은 코로나19로 인해 해외여행이 자유롭지 않은 상황을 고려해 현지 고객을 중심으로 신라모노그램 공식 홈페이지를 통해 예약이 진행되고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr