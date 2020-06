[인사]한국산업단지공단

[아시아경제 문채석 기자]

다음달 1일자.

<승진>

◆본부장·실장급

▶기획조정실장 최경용 ▶대구경북지역본부장 이규하

◆팀장급

▶안전총괄팀장 강창혁 ▶입지지원팀장 심상원 ▶스마트플랫폼팀장 김진영

<전보>

◆본부장·실장급

▶기업지원실장 황상현 ▶산단진흥실장 박성길 ▶구조고도화사업실장 김호중 ▶개발사업실장 박병규 ▶인천지역본부장 윤정목 ▶경기지역본부장 최종태

◆팀장급

▶인재개발팀장 최충혁 ▶운영지원팀장 성현찬 ▶클러스터평가팀장 신명철 ▶지역투자지원팀장 권혁남 ▶산단청년동행사업팀장 김효곤 ▶산단정책지원팀장 홍영기 ▶산단펀드사업팀장 김호범 ▶사업관리팀장 박병훈 ▶오송·계양사업단장 김영종 ▶인천지역본부 경영지원팀장 박정식 ▶인천지역본부 주안부평지사장 안광혁 ▶경기지역본부 경영지원팀장 김민철 ▶대구경북지역본부 입주지원팀장 박성식 ▶대구경북지역본부 경영지원팀장 최정권 ▶대구경북지역본부 대구지사장 김종운 ▶광주전남지역본부 경영지원팀장 박종룡 ▶광주전남지역본부 여수광양지사장 박덕경 ▶경남지역본부 입주지원팀장 김영태 ▶경남지역본부 경영지원팀장 이동열 ▶충청지역본부 충남산단기획단장 이창영 ▶전북지역본부 전북산단기획단장 이민식 ▶전북지역본부 익산지사장 신연식 ?강원지역본부 동해지사장 이규헌 ▶경기지역본부 시화지사 시화MTV 사무소장 박준호

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr