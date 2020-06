서울시, 하반기 3급 이상 간부 16명 전보

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 다음달 1일자로 2020년 하반기 3급 이상 간부 16명에 대한 전보를 시행한다고 26일 밝혔다.

이번 인사에선 김선순 복지정책실장, 한제현 안전총괄실장 류훈 도시재생실장, 이정화 도시계획국장, 김성보 주택건축본부장, 서노원 지역발전본부장, 박상돈 도시기반시설본부장, 김홍길 도시기반시설본부 시설국장, 구종원 교통기획관, 박종수 서울대공원장, 김권기 안전총괄관, 박유미 시민건강국장, 최진석 물순환안전국장, 이진형 주택기획관, 이방일 강북구 부구청장, 김승원 양천구 부구청장 등이 각각 임명됐다.

김태균 서울시 행정국장은 "이번 하반기 인사는 성과와 능력 중심으로 인력을 재배치하고 핵심시책 성과를 극대화할 전문성을 갖춘 간부로 포진해 시정 혁신을 더욱 가속화한다는데 의미를 두고 있다"고 설명했다.

이하 서울시 간부 전보 명단.

▶복지정책실장 김선순 ▶안전총괄실장 한제현 ▶도시재생실장 류훈 ▶도시계획국장 이정화 ▶주택건축본부장 김성보 ▶지역발전본부장 서노원 ▶도시기반시설본부장 박상돈 ▶도시기반시설본부 시설국장 김홍길 ▶교통기획관 구종원 ▶서울대공원장 박종수 ▶안전총괄관 김권기 ▶시민건강국장 박유미 ▶물순환안전국장 최진석 ▶주택기획관 이진형 ▶강북구 부구청장 이방일 ▶양천구 부구청장 김승원.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr