예멘 후티 반군, 사우디 민간인 공격…외교부 "민간인 밀집지역 공격 깊은 우려"

반군, 민간인 밀집지역 목표로 무인기·미사일 공격

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 예멘 후티 반군이 22~23일 이틀 동안 사우디아라비아 리야드, 나자란, 자잔 지방의 민간인 밀집지역을 목표로 공격한 것에 대해 강한 우려를 표명했다.

김인철 대변인은 26일 "이번 민간인 밀집지역을 목표로 폭탄 탑재 무인기 및 미사일 공격을 한 것에 대해 깊은 우려를 표한다"면서 "민간인에 대한 공격은 어떠한 경우에도 용납될 수 없다는 입장을 재확인한다"고 밝혔다.

외교부는 예멘 후티 반군의 지난 3월28일 사우디아라비아 리야드 및 자잔 지방내 민간인 밀집지역에 대한 미사일 공격 관련, 우려 이미 표명한 바 있다.

김 대변인은 이어 "정부는 5년 이상 지속되고 있는 예멘 내전 종식을 위한 국제사회의 노력을 지지하며, 모든 당사자들이 평화 프로세스에 따라 내전 상황을 평화롭게 종식시키기 위한 노력을 지속 경주할 것을 촉구한다"고 강조했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr