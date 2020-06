방탄소년단과 함께 칠성사이다…복숭아·청귤 BTS 스페셜 에디션

[아시아경제 이선애 기자] 롯데칠성음료가 ‘방탄소년단’ 멤버의 이미지를 담은 ‘칠성사이다 복숭아?청귤 BTS 스페셜 에디션’을 선보인다고 26일 밝혔다.

BTS 스페셜 에디션은 칠성사이다만의 짜릿한 청량감과 맑고 깨끗한 브랜드 정체성은 유지하면서 국내산 과일 풍미를 더해 색다른 맛으로 선보인 신제품 청귤 및 복숭아의 붐업 조성을 위해 기획되었다. 방탄소년단 멤버 7명의 모습이 담긴 패키지 디자인과 함께 칠성사이다만의 청량감을 한층 더 했다.

롯데칠성음료는 BTS 스페셜 에디션 출시에 맞춰 QR코드로 접속할 수 있는 ‘칠성사이다 MAP’ 사이트를 오픈한다. 해당 사이트는 사용자의 위치기반 서비스를 활용해 방탄소년단 멤버 별 제품의 위치를 소비자들이 제품 라벨의 QR코드를 찍어 직접 공유 및 확인할 수 있는 공간으로 활용된다.

롯데칠성음료는 해당 사이트를 통해 방탄소년단 미공개 광고 영상을 최초 공개한다. 멤버 별 미공개 광고 영상 및 메이킹 영상은 오는 7월7일부터 13일까지 총 7일간 매일 오후 7시 7분에 순차적으로 공개될 예정이다.

롯데칠성음료 관계자는 “이번에 선보이는 BTS 스페셜 패키지 출시와 함께 앞으로 젊은층의 눈높이에 맞춰 소통하고 호흡할 수 있는 다양한 이벤트를 진행해 나갈 예정”이라며 “방탄소년단과 함께 더욱 상큼해진 칠성사이다에 많은 관심을 부탁드린다”라고 말했다.

