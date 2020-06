"코로나19에 폭염까지" … 서울시, 취약계층 돌봄·생계비 집중지원

'서울형 긴급복지' 5억원 추가 투입 … 폭염으로 인한 의료비·공과금도 지원

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 본격적인 여름철을 맞아 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 경제적 어려움과 폭염·폭우·열대야 등 무더운 날씨로 고통받는 취약계층을 집중 발굴해 지원한다고 26일 밝혔다.

특히, 올 여름은 코로나19라는 전례 없는 특수 상황으로 취약계층의 삶이 더욱 힘겨울 것으로 예상됨에 따라 경제적 어려움부터 돌봄 어려움이 있는 가구까지 더욱 세심하고 꼼꼼하게 살필 계획이다.

시는 이같은 '서울형 긴급복지'를 지원하기 위해 여름철 폭염 지원예산으로 작년보다 2배 증액한 5억원을 추가로 투입해 코로나19 폭염나기에 필요한 실질적인 지원을 강화한다.

우선 폭염으로 인한 실직·휴·폐업으로 생활이 어려운 가구에는 가구원 수에 따라 30만원부터 최대 100만원까지 냉방용품 현물 또는 생계비를, 무더위로 인한 온열질환(일·열사병, 땀띠, 화상, 냉방병 등)으로 의료비 부담이 큰 취약계층에게는 최대 100만원까지 의료비를 지원한다. 냉방비, 전기요금 등 기타 명목으로도 최대 50만원의 공과금을 지원한다.

본인 또는 가족 중에 누군가의 돌봄이 필요한 경우, 일시적으로 재가시설에 입소하거나 방문요양으로 돌봄위기를 해소하고 돌봄SOS센터를 통해 일상생활에 필요한 병원 동행, 식사 배달, 간단한 집안 수리 등 돌봄 서비스도 지원받을 수 있다.

시는 또 공공지원과 더불어 지역 내 주민이 주변의 어려운 주민을 함께 돌볼 수 있도록 나눔이웃·나눔가게 등 복지공동체와 함께 하면서 사회복지공동모금회, 대한적십자사 등 민간기관 지원까지 최대한 연계해 코로나19와 폭염으로 어려운 상황을 극복할 방침이다.

정진우 서울시 복지기획관은 "코로나19와 여름철 폭염으로 독거 어르신, 쪽방주민, 중증장애인 등 취약계층의 삶은 더욱 힘들다"며 "감염병 확산 방지를 위한 철저한 방역체계 속에서 어려운 이웃들이 수월하게 여름을 날 수 있도록 위기가구 발굴과 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

