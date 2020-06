코아스템, 410억 규모 전환사채…임상3상 시험비용 활용

[아시아경제 박형수 기자] 줄기세포 치료제 개발업체 코아스템 코아스템 166480 | 코스닥 증권정보 현재가 18,200 전일대비 800 등락률 -4.21% 거래량 502,640 전일가 19,000 2020.06.25 15:30 장마감 close 이 2015년 상장한 이후 처음으로 전환사채(CB)를 발행해 운영자금을 조달한다.

코아스템 코아스템 166480 | 코스닥 증권정보 현재가 18,200 전일대비 800 등락률 -4.21% 거래량 502,640 전일가 19,000 2020.06.25 15:30 장마감 close 은 25일 미래에셋투자증권을 주관사로 410억원 규모의 4년 만기 전환사채를 발행한다고 공시했다. 라이노스자산운용을 비롯한 기관투자가가 인수한다. 전환가액은 주당 1만8672원이다.

김경숙 코아스템 코아스템 166480 | 코스닥 증권정보 현재가 18,200 전일대비 800 등락률 -4.21% 거래량 502,640 전일가 19,000 2020.06.25 15:30 장마감 close 대표는 “기관투자가가 코아스템 코아스템 166480 | 코스닥 증권정보 현재가 18,200 전일대비 800 등락률 -4.21% 거래량 502,640 전일가 19,000 2020.06.25 15:30 장마감 close 기업가치와 성장 잠재력을 신뢰하고 있어 좋은 조건으로 자금을 조달할 수 있었다”고 말했다.

코아스템 코아스템 166480 | 코스닥 증권정보 현재가 18,200 전일대비 800 등락률 -4.21% 거래량 502,640 전일가 19,000 2020.06.25 15:30 장마감 close 은 전환사채를 발행해 확보한 자금으로 임상 3상 진행과 시설 및 연구 개발 등 미래를 위한 투자에 나선다. 바이오 사업에 탄력이 붙어 중장기적으로 기업가치가 상승할 것으로 기대했다.

의약품제조품질관리기준(GMP)을 충족하는 해외 생산시설 확충용 자금을 마련해 앞으로 세계적인 제약사와 기술수출 협상에 나설 때 유리한 여건을 확보할 것으로 예상했다.

코아스템 코아스템 166480 | 코스닥 증권정보 현재가 18,200 전일대비 800 등락률 -4.21% 거래량 502,640 전일가 19,000 2020.06.25 15:30 장마감 close 은 지난 1월 세계 최대 제약바이오박람회인 ‘JP모건 헬스케어컨퍼런스’에서 해외 제약사로부터 라이선스 협상에 참여하겠다는 의사를 확인했다. 해외 진출을 위해 준비하고 있다.

코아스템 코아스템 166480 | 코스닥 증권정보 현재가 18,200 전일대비 800 등락률 -4.21% 거래량 502,640 전일가 19,000 2020.06.25 15:30 장마감 close 은 줄기세포를 기반으로 한 근위축성측삭경화증(ALS·루게릭병) 치료제 뉴로나타-알주의 임상 3상 시험을 한국 식약의약품안전처와 미국 식품의약국(FDA)의 동시 승인 아래 진행하기 위해 준비 중이다.

3상 시험은 한양대, 서울대, 서울삼성, 고려대안암, 양산부산대병원 등 5개 병원에서 ALS 환자 115명을 대상으로 국내에서 실시된다. 시험은 FDA와 협의 내용을 반영해 장기간(1년) 5차례 투여 및 관찰하는 것으로로 설계했다. 약 200억 원 규모의 시험비용은 코아스템 코아스템 166480 | 코스닥 증권정보 현재가 18,200 전일대비 800 등락률 -4.21% 거래량 502,640 전일가 19,000 2020.06.25 15:30 장마감 close 이 전액 부담한다.

뉴로나타-알주의 1, 2상 시험 결과를 발표한 논문은 유럽신경학저널(EAN) 등 관련 국제학회에서 인정받았다. 해외 제약사는 이에 큰 관심을 보였다.

코아스템 코아스템 166480 | 코스닥 증권정보 현재가 18,200 전일대비 800 등락률 -4.21% 거래량 502,640 전일가 19,000 2020.06.25 15:30 장마감 close 은 희귀 난치병 줄기세포 치료제 개발 전문 기업으로 다계통위축증(MSA)과 루프스 치료제 등의 임상 1상을 최근 완료하고 후속 개발 연구에 나섰다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr