경기 회복 지연되나…투심 약화에 코스피 2112선 후퇴, 2%대 하락

코로나19 재확산 우려와 경제 전망 불확실성에 부각

유가증권시장서 외국인, 기관 쌍끌이 매도…코스피 2.27%↓

코스닥지수 750선 턱걸이 마감

[아시아경제 오주연 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 2차 확산 우려와 그에 따른 경기 회복 지연 불안감으로 투자 심리가 위축되면서 25일 코스피가 2%대 하락 마감했다. 코스닥지수도 1%대 떨어졌지만 간신히 750선은 유지했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 2.27% 떨어진 2112.37로 장을 마쳤다. 국내 증시는 전일 뉴욕증시가 2% 이상 하락 마감한 것에 따른 영향을 받으며 전일대비 1.44% 떨어진 2130.45로 장을 열었지만 이후 낙폭을 줄여나갔다. 오전 장중 2140선까지 지수를 올려놓는 듯 했지만, 외국인과 기관의 동반 매도세에 힘이 풀리며 추가 하락했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 51,900 전일대비 1,000 등락률 -1.89% 거래량 18,354,227 전일가 52,900 2020.06.25 15:30 장마감 close (-1.89%)를 비롯해 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 84,300 전일대비 1,700 등락률 -1.98% 거래량 3,381,507 전일가 86,000 2020.06.25 15:30 장마감 close (-1.98%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 815,000 전일대비 4,000 등락률 -0.49% 거래량 161,791 전일가 819,000 2020.06.25 15:30 장마감 close (-0.49%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 269,500 전일대비 9,500 등락률 -3.41% 거래량 1,187,426 전일가 279,000 2020.06.25 15:30 장마감 close (-3.41%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 316,000 전일대비 3,000 등락률 -0.94% 거래량 899,629 전일가 319,000 2020.06.25 15:30 장마감 close (-0.94%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 499,000 전일대비 17,000 등락률 -3.29% 거래량 544,354 전일가 516,000 2020.06.25 15:30 장마감 close (-3.29%) 등이 일제히 하락했다.

수급별로는 개인이 1조3021억원어치를 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 2804억원, 1조436억원어치 순매도했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 1.20% 하락한 750.36에 장을 마쳤다.

시가총액 상위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 114,700 전일대비 1,800 등락률 +1.59% 거래량 2,078,692 전일가 112,900 2020.06.25 15:30 장마감 close (1.59%)를 제외하고는 대다수가 하락 마감했다. 에이치엘비(-2.44%)를 비롯해 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 136,300 전일대비 300 등락률 -0.22% 거래량 656,530 전일가 136,600 2020.06.25 15:30 장마감 close (-0.22%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 283,000 전일대비 1,200 등락률 -0.42% 거래량 1,518,299 전일가 284,200 2020.06.25 15:30 장마감 close (-0.42%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 111,000 전일대비 2,900 등락률 -2.55% 거래량 1,733,419 전일가 113,900 2020.06.25 15:30 장마감 close (-2.55%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 219,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 219,000 2020.06.25 15:30 장마감 close (-3.42%) 등이 하락했다.

코스닥시장에서도 지수 하락을 방어한 것은 개인이었다. 개인은 코스닥시장에서 1980억원어치를 순매수했고 외국인과 기관은 각각 794억원, 1067억원어치를 내다팔았다.

이날 증시 하락은 코로나19 재확산에 따른 경기 회복 지연 우려와 국제통화기금(IMF)의 글로벌 성장률 전망 하향 조정 발표 등이 맞물리면서 투자 심리가 약화졌기 때문이라는 분석이다.

이경민 대신증권 연구원은 "다시 코로나19 이슈가 글로벌 금융시장의 변동성을 자극하고 있다"면서 "단기적으로는 불안심리가 커지고, 이로 인해 금융시장의 기대와 펀더멘털의 현실 간 괴리를 좁히는 국면이 전개될 전망"이라고 내다봤다.

