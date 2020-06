옵티머스펀드 또 환매 중단…1000억원 규모 손실 위기

[아시아경제 이민지 기자] 옵티머스자산운용의 사모펀드 환매 중단 규모가 1000억을 넘어섰다.

25일 금융투자업계에 따르면 옵티머스자산운용은 오는 26일 만기를 앞둔 옵티머스크리에이터 27·28호의 만기 연장을 요청하는 공문을 판매사인 NH투자증권에 보냈다. 환매가 중단된 두 펀드는 225억원 규모다.

이로써 환매가 중단된 펀드 금액은 앞서 중단된 25·26·15·16호를 포함해 총 900억원대로 늘었다.

옵티머스운용이 케이프투자증권, 대신증권, 한화투자증권 등 판매사 3곳에 총 270억원 규모의 개방형 사모펀드들까지 환매 자제를 요청한 것을 고려하면 옵티머스 사모펀드의 환매 중단 금액은 이미 1000억원을 넘어섰다.

지난 3월말 기준 펀드 설정잔액은 5355억원으로 업계에서는 펀드 대부분이 만기 도래와 함께 환매 중단될 것으로 보고 있다.

한편 검찰은 전일 옵티머스운용이 공기관 매출채권에 투자한다며 투자자들로부터 수천억원을 끌어모은 뒤 서류를 위조해 실제로는 대부업체와 부실기업 등에 투자한 의혹에 대해 앞수수색을 벌였다. 아울러 이 회사 대표인 김모씨와 펀드 운용 이사 송모씨, H법무법인 대표이자 이사인 윤모씨 등에 대해 출국금지 조치를 내렸다.

