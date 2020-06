진영한빛도서관, 책과 여름을 접목한 체험형 독서교실 운영

슬기로운 여름의 세계로 초대합니다

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 김해시 진영한빛도서관은 오는 8월 10일부터 '2020년 여름독서교실' 을 운영한다고 25일 밝혔다.

'2020년 여름독서교실'은 방학을 맞이한 초등학생들을 위해 ‘도서관, 슬기로운 여름의 세계’라는 주제로 운영된다.

마인드맵과 재밌는 게임을 하는 '슬기로운 여름방학', 올해의 어린이 책 숨바꼭질 속 숨은 이야기를 알아보는 '김해시 올해의 어린이 책과의 만남', 나만의 여름 동시짓기·시화꾸미기를 해 보는 나는야, 꼬마 시인', 부채 만들기·전래놀이를 체험하는 '더위야, 물렀거라!' 등 다양한 체험형 프로그램을 진행한다.

진영한빛도서관 담당자는 “코로나19로 책을 접할 기회가 줄어든 학생들에게, 여름과 관련된 책과 다양하고 즐거운 책 놀이 경험을 통해 지루하고 딱딱한 도서관이라는 이미지를 벗어나, 아이들이 책과 친숙해지는 기회를 제공할 것이다"고 말했다.

참가를 희망하는 학생들은 이달 24일~7월 2일까지 학교장 추천을 통해 먼저 신청할 수 있다.

개별 접수는 7월 6일부터 진영한빛도서관 김해시공공예약포털 접수 및 전화접수를 통해 신청하면 되며 자세한 일정과 내용은 김해통합도서관 홈페이지 에서 확인할 수 있다.

