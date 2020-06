[아시아경제 오주연 기자] 전진바이오팜 전진바이오팜 110020 | 코스닥 증권정보 현재가 4,860 전일대비 95 등락률 +1.99% 거래량 11,626 전일가 4,765 2020.06.24 15:30 장마감 close 은 37억원 규모의 공장신설(본사사옥 및 공장 신축) 투자를 결정했다고 24일 공시했다. 이는 자기자본대비 128.32%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr