안보위기 앞에 머리 맞댄 여야…원 구성 '기싸움'은 여전

[아시아경제 전진영 기자] 북한 도발과 관련한 안보위기에 대응하기 위해 여야 의원들이 24일 합동 간담회를 열고 현안을 논의했다. 원 구성 대치로 관련 상임위원회가 꾸려지지 않은 가운데 21대 국회 개원 이후 여야가 머리를 맞댄 것은 이날이 처음이다.

국회 외교통일위원회 소속 더불어민주당 의원들과 미래통합당 안보특위 소속 의원들은 이날 오후 국회 의원회관에서 ‘외교안보분야 여야 의원 간담회’를 열고 안보 현안을 논의했다.

외통위 위원장을 맡은 송영길 민주당 의원은 이날 간담회에서 “여러가지 의욕을 갖고 여야가 서로 머리를 맞대고 일을 해야 하는데, 원 구성이 지연되는 상황이 안타깝다”며 “이렇게라도 격의없이 비공식으로 만나 머리를 맞대 이야기를 나누는 것이 국민들이 원하는 모습이라고 생각한다”고 밝혔다.

통합당 외교안보특위 위원장을 맡고 있는 박진 의원도 “남북 안보 현안이 대두되는 가운데 상임위가 원천적으로 작동할 수 없어서 안타까웠다”며 “여야 의원들 중에 외교안보 전문성 가진 분들을 모아 머리를 맞대고 지혜를 모아보자 말씀을 드렸는데 호응해줘 감사하다”고 말했다.

박 의원은 그러면서 “사실 따지고 보면 여야 간에 같은 생각을 갖는 부분도 많다고 생각한다”며 “북한 비핵화가 없인 한반도 평화 있을 수 없다는 것, 북한 도발이나 협박보다는 대화를 통서 남북문제를 풀어가는 게 바람직하다는 것들이 그 예시”라고 했다. 그는 “여야 간 외교 안보 문제는 그야말로 초당적으로 국익 최우선해서 다뤄야 하는 문제”라고도 강조했다.

비공개 간담회가 끝난 뒤 송 의원은 기자들과 만나 “적어도 외통위라도 정상화가 되어 정부 부처 보고를 여야가 한꺼번에 듣고 대책을 마련하는 것이 필요하다는 말을 했다”고 했다. 박 의원도 “앞으로도 초당적인 대화를 계속해 나가도록 하겠다”고 밝혔다.

이날 간담회 초반에는 원 구성과 관련한 신경전이 벌어지기도 했다. 박 의원은 “민주당이 일방적으로 (원 구성을) 밀어붙이지 않았으면 했는데 안타깝다”고 했다.

조수진 통합당 의원은 “상임위를 어디로 배정받았냐”는 송 의원의 질문에 “(국회의장이) 강제배정을 했는데, 원하는 곳이 어디 있겠느냐”면서 이상민 민주당 의원을 향해 “선배님은 야당 몫으로 법제사법위원장을 맡지 않았느냐”고 반문했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr