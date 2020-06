[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 24일 신월빗물저류배수시설 중앙제어실에서 서울시와 합동으로 점검을 했다.

구는 이날 서울시와 합동으로 수문의 정상작동여부를 철저히 점검했다고 밝혔다.

