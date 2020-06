이달 6번째 신고가…'황제주' 진입 앞둔 엔씨소프트

95만원 돌파…全종목 주가 2위

증권가에선 목표주가 100만원대로 상향

영업익 1兆 향해 순항…"성장 여력 여전"

[아시아경제 이민우 기자] 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 930,000 전일대비 10,000 등락률 +1.09% 거래량 43,664 전일가 920,000 2020.06.24 11:11 장중(20분지연) close 가 이달 들어 여섯 차례 신고가를 새로 쓰며 95만원을 넘어섰다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 경기 둔화에도 아랑곳하지 않고 역대급 실적을 이어가고 있어 증권가에서는 주가 100만원 이상의 '황제주' 진입을 낙관하는 모양새다.

24일 한국거래소에 따르면 엔씨소프트는 전날 장중 신고가인 95만7000원을 기록했다. 올해 코스피 지수가 가장 높았던 지난 1월20일 종가 63만원과 비교해 51.9% 올랐다. 이달 들어 신고가 경신만 여섯번째다. 코스피 지수가 이달 중순 들어 2200 밑으로 내려오며 조정이 시작됐음에도 상승세를 꾸준히 이어가는 모습이다. 외국인들도 관심을 갖고 사들였다. 지난 5월 이후 외국인 순매수 코스피 종목 중 4위(2278억원)를 차지했다. 엔씨소프트를 제외하면 이 기간 외국인이 2000억원 이상 순매수한 종목은 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 321,500 전일대비 3,000 등락률 +0.94% 거래량 1,324,522 전일가 318,500 2020.06.24 11:11 장중(20분지연) close (4802억원), 코덱스200(2656억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 280,500 전일대비 1,000 등락률 -0.36% 거래량 693,328 전일가 281,500 2020.06.24 11:11 장중(20분지연) close (2339억원) 뿐이다.

주가 100만원 이상 종목을 뜻하는 황제주 진입도 눈 앞에 두고 있다. 유가증권시장과 코스닥시장을 통틀어 엔씨소프트보다 비싼 종목은 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,328,000 전일대비 7,000 등락률 +0.53% 거래량 14,613 전일가 1,321,000 2020.06.24 11:11 장중(20분지연) close 이 유일하다. 이달 들어 엔씨소프트에 대해 목표주가를 제시한 증권사 9곳의 평균 목표주가는 102만3000원이다. 전체 9곳 중 6곳이 100만원 이상을 내걸었다. 미래에셋대우는 엔씨소프트 주가가 81만원이었던 지난 2일 일찌감치 목표주가를 115만원까지 올렸다.

이 같은 상승세의 배경은 엔씨소프트의 역대급 실적행진에 있다. 우려과 달리 지난해 내놓은 '리니지2M'과 2017년 출시한 '리니지M'의 잠식효과가 나타나지 않으며 매출을 함께 견인하고 있는 상황이다. 두 게임의 일 매출은 각각 38억원, 23억6000만원 선으로 나란히 구글플레이 기준 국내 게임 매출 순위 1,2위를 차지하고 있다. 이에 힘입어 엔씨소프트는 1분기에 이어 2분기에도 역대급 실적을 거둘 것으로 예상된다. 2분기 실적 시장전망치(컨센서스)는 매출 6516억원, 영업이익 2589억원이다. 전년 동기 대비 매출은 58.6%, 영업익은 100% 상승한 수준이다.

향후 전망도 밝다. 이날 리니지M의 출시 3주년 업데이트, 리니지2M의 신규 콘텐츠 업데이트 등을 진행하는 만큼 3분기에도 매출이 다시 한 번 뛰어오를 수 있을 것으로 보인다. 4분기에는 리니지2M 해외 출시, 블레이드앤소울2 등 신작 출시 등도 앞두고 있다. 이문종 신한금융투자 연구원은 "신작 출시와 기존작 해외 진출로 국내에 집중된 매출도 다변화될 것"이라며 "비슷한 규모의 해외 게임사 대비 여전히 저평가된 측면이 있는 만큼 향후 성장 여력이 충분하다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr