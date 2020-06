속보[아시아경제 금보령 기자] 24일 금융투자업계에 따르면 금융감독원 자본시장 특별사법경찰(특사경)은 이날 오전 D투자증권에 대해 애널리스트 선행매매 혐의로 압수수색에 들어갔다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr