대한상의·중기부, 중소기업 복지플랫폼에 생활밀착형 신규서비스 확충

[아시아경제 이기민 기자] 대한상공회의소와 중소벤처기업부가 중소기업 복지몰인 '중소기업 복지플랫폼'에 생활밀착형 신규 서비스를 확충해 중소기업 근로자의 선택적 복지제도 대표 브랜드로 자리매김하겠다고 24일 밝혔다.

대한상의와 중기부는 대기업과 중소기업간 복지 격차를 줄이기 위해 중소기업 복지플챗폼을 마련해 지난해 9월부터 공동운영하고 있다. 현재 26개 제휴업체에서 여행·휴양, 취미·자기계발, 상품몰 등 5개 분야의 복지서비스를 중소기업 임직원에게 시장최저가 또는 추가 할인된 금액으로 제공한다.

중소기업 복지플랫폼은 출범 후 9개월여 동안 5500개 기업, 중소기업 임직원 8만여명이 가입했다. 누적 판매액은 11억원을 넘어섰다.

대한상의와 중기부는 중소기업 근로자들이 많이 이용하는 상품몰, 여행·휴양 분야에서 다양한 서비스를 제공하기 위해 이달 SK매직, 여기어때 등과 제휴했다. 또한 11번가, 미소 등 4개 업체와 추가제휴를 논의 중으로, 출범 당시 19개였던 중소기업 복지플랫폼 제휴업체를 다음달까지 30개 업체로 확대할 계획이다.

기업소모성자재(MRO)관도 신설해 복사용지 등 기업에서 많이 쓰는 소모용품을 시장 최저가 수준으로 제공할 방침이다. 오는 9월에는 광역지자체 중심으로 지역특별관을 열어 지역 내 휴양시설 및 체험서비스, 특산품 등 지역별 특화 서비스도 선보일 예정이다.

최원영 중기부 일자리정책과 과장은 “중소기업의 복지수준은 대기업의 43%에 불과하다”면서 “대기업과 중소기업간 복지격차를 완화하기 위한 정책을 마련하고, 중소기업 복지플랫폼의 서비스도 강화하여 더 많은 중소기업 근로자들이 대기업 수준의 복지혜택을 받을 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 대한상의와 중기부가 중소기업 복지플랫폼 가입기업 대상으로 중소기업 근로자 복지지원 실태를 조사한 결과 직원에게 복지비를 지급하지 못하거나 1인당 연 10만원 미만으로 지급하는 기업이 47.5%인 것으로 조사됐다.

또한 조사에 참여한 중소기업의 82.4%가 정부가 복지비용 일부를 지원하는 등 부담을 덜어준다면 근로자 복지에 적극 투자할 의사가 있다고 답해 근로자 복지수준 향상에 대한 중소기업의 의지 자체는 높은 것으로 나타났다.

진경천 대한상의 중소기업복지센터장은 “중소기업이 직원들에게 복지비를 지원하고 싶어도 경제적 부담으로 인해 망설이는 것으로 보인다”면서 “정부에서 중소기업이 복지투자에 나설 수 있도록 정책적 지원을 해준다면 기업들도 근로자 복지향상을 위해 노력할 것”이라고 말했다.

중소기업 복지플랫폼은 중소기업이라면 별도의 가입비나 이용료 없이 누구나 활용할 수 있다. 중소기업 복지플랫폼 홈페이지에서 가입신청이 가능하며, 사업자등록증, 중소기업 확인서 등의 필요서류를 제출하면 24시간 내 가입승인이 된다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr