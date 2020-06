서울 송파구 아파트 화재로 주민 30여명 대피…인명피해는 없어

[아시아경제 이정윤 기자] 서울 송파구 풍납동의 한 아파트 14층에서 불이나 약 1시간만에 진화됐다.

24일 소방당국에 따르면 이날 오전 5시 8분께 발생한 이번 화재는 오전 6시 3분께 꺼졌다. 이번 화재로 주민 30여명이 대피했고 인명피해는 발생하지 않았다.

소방당국은 화재원인과 재산 피해 규모를 조사하고 있다.

