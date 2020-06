[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 진안군사회복지협의회 정천면지회(지회장 김순화)가 지난 22일 정천면(면장 이명진) 직원들과 함께 독거노인 등 관내 소외계층에게 감자탕을 배달하는 봉사활동을 펼쳤다.

코로나19로 인한 사회적 거리두기로 인해 자칫 복지사각에 놓일 수 있는 취약계층인 독거노인과 저소득 노인세대 등 40가구에게 회원들과 직원들이 직접 가정마다 감자탕을 배달해 어르신들이 끼니를 거르지 않도록 도왔다.

김순화 지회장은 “많은 양은 아니지만 어르신들이 한 끼라도 맛있게 드셨으면 하는 바람이다.”며 “감자탕을 받으시고 너무 좋아하셔서 앞으로도 꾸준히 지원할 예정이다”고 밝혔다.

한편, 진안군사회복지협의회 정천면지회는 목욕봉사, 짜장면 봉사 등을 해마다 해왔으며, 감자탕 봉사는 2016년 처음 시작한 이후 어르신들의 반응이 좋아 5년째 지원하고 있다.

